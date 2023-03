Kiko Matamoros cuenta cómo se lleva con su suegra, que es 13 años más joven que él

Kiko Matamoros, que en pocos meses se dará el 'sí, quiero' con Marta López Álamo, ha contado cómo es la relación con Rosa, madre de su futura mujer, que además también es 13 años más joven que él. El colaborador de Sálvame, que ha confesado que no comenzaron con el mejor pie cuando se conocieron, ha explicado que no le sentó nada bien cuando su suegra se casó y no le invitó a la boda, algo que el padre de Diego y Laura relacionaba con la edad. "Nunca pensé en la diferencia de años. De hecho, mi hija y yo nos parecemos en eso porque mi primer novio serio tenía 20 años más que yo. Me fui a Ibiza por amor", ha dicho la progenitoria de la influencer en el canal de Mtmad de su hija.

Rosa ha explicado que siempre tuvo la libertad de sus padres para querer a quien quisiera, algo que también ha querido inculcar en su propia familia. "Mi padre es muy autoritario y me dijo que si me iba no volviera, pero luego no fue así", ha dicho la suegra de Matamoros, que ha explicado también que no quiso invitarle a su enlace porque era un "personaje famoso" y no quería que la eclipsara en un momento tan importante de su vida. "Tuvimos un mal principio. No fue nada dramático, fue anecdótico. Llevábamos un mes Marta y yo y su madre dijo a 'este no le invito que llevas poco con él y no me fio nada de esa relación'", ha contado Kiko, que además ha bromeado com que se permite hablar como quiera a su suegra porque es 13 mayor que ella.

El colaborador, que ha reconocido que ese gesto de su suegra le sentó verdaramente mal, ha confesado que entendía perfectamente la actitud de su suegra, quien ha matizado que el motivo de no invitarle fue exclusivamente porque llevaban muy poco tiempo juntos. "Cuando me dijo lo maravilloso que eras y lo bien que estaba contigo me dio por reír", ha dicho Rosa, que ahora mantiene una bonita y divertida relación con su yerno. Muy feliz con el futuro compromiso de su hija, la madre de la modelo además ha dicho que Marta era una niña que "extrañaba" y que nunca se separaba de ella, siempre "pegada. "Después no fue nada rebelde, ha sido muy buena", ha añadido.

Para Marta será su primer matrimono, pero para Kiko, el tercero. En 1984 se casó con Marian Flores, hermana de Mar Flores, y tuvo con ella tuvo cuatro hijos: Lucía, en 1985, Diego, en 1986, Laura, en 1993, e Irene, en 1998, el mismo año en el que se divorciaron. Además, en 2016, tras más de 18 años juntos, el colaborador celebro su enlace con Makoke, madre de su hija Anita, pero la relación se rompió en 2018.