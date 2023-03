Kiko Matamoros y Marta López cuentan cómo fue su pedida de mano y dan nuevos detalles de su boda

Kiko Matamoros y Marta López Álamo, que acaban de estrenar su vídeopodcast Amar para vivir, han contado cómo fue su pedida de mano y han dado más detalles de cómo será su ceremonia, que se celebrará el próximo 2 de junio en Madrid. A escasos meses de pasar por el altar, el colaborador de Sálvame y la modelo han querido dejar claro que se casan porque tienen un verdadero compromiso con su relación. Así, en el restaurante de un conocido hotel de lujo del centro de Madrid Kiko decidió proponer matrimonio a su novia y sacar la cajita con los anillos de su chaqueta mientras ella iba al baño. Muy nervioso, Matamoros tiró la alianza al suelo y tras "hacer equilibrios" la consiguió coger para preguntarle: "¿Quieres condenarte conmigo?", unas palabras que sorprendieron Marta y que en el momento no supo responder.

"Me sentí tan mal porque en el momento no sabía lo que había dicho. Después le dije que su manera de pedírmelo había sido perfecta porque fue tal y como es él", ha confesado Marta, que además ha revelado que el anillo es una joya exclusiva valorada en un quilate y medio y diseñada por el propio Kiko para que la "pueda combinar con otras". Sobre el convite, la pareja ha explicado que son 240 invitados que se han repartido a la mitad, "aunque algunos son comunes", ha dicho la modelo, que ya tiene su lista y que ha aprovechado para presionar a su futuro marido para que la haga, ya que todavía no se ha decidido.

"Esta es mi tercera boda, pero no por eso es la menos importante. De hecho, es la que más. No sé lo que durará pero es la boda de mi vida, la que siempre he deseado y que llega en el momento óptimo", ha confesado el tertuliano tras cuatro años de relación. Además, Kiko y Marta tienen claro "lo que quieren y cómo lo quieren" y se han atrevido a responder por qué quieren casarse. "Si te casas tres veces o estás muy loco o estás muy enamorado. No sé para quién es más importante de los dos, pero lo que sí es que yo estoy muy enamorada. Para mí es la primera vez y estoy muy nerviosa. Tengo miedo a caerme por las escalera de la iglesia y esas cosas", ha confesado Marta, que ha añadido además que no es que sea importante la boda sino dar un paso más en su relación. Para el colaborador, que cree que es "más frío" que su futura mujer, la ceremonia no será el día más importante de su vida porque considera que ese momento fue cuando conoció y se enamoró de López Álamo. "Aun así será importante", ha añadido él, que tiene claro que no es necesario decir 'sí, quiero' para que la pareja avance.

Sobre el código de vestimenta, Kiko tiene claro que a la ceremonia irá con chaqué, al igual que los testigos. "Y a la fiesta voy con un esmoquin", ha confirmado el colaborador, que además ha revelado que "quienes crean que están invitados a la boda" tendrán que llevar también este tipo uniforme. Para terminar, la pareja también ha querido confesar que "la monotonía y el estancamiento son muy negativos", aunque se puede superar "casándote, teniendo un hijo o comprándote un perro". "Para mí es un paso imprescindible hacerlo contigo porque nunca me lo he planteado con nadie. Además es muy importante ser fiel y leal", ha concluido la modelo.