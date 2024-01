Ana María Aldón confiesa el momento exacto en el que decidió romper su relación con Ortega Cano

Ana María Aldón, que se ha convertido en una de las concursantes de GH Dúo, ha desvelado dentro de la casa el momento exacto en el que tomó la decisión de poner fin a su relación con Ortega Cano. A diferencia del diestro, que continúa enfocado en su familia y alejado de los medios de comunicación, la colaboradora no ha escondido públicamente que ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor con su nuevo novio, Eladio. A pesar de ello, Ana María llevaba un tiempo sin dar declaraciones del padre de su hijo, y ha sido durante su estancia en Guadalix donde ha explicado el motivo por el que decidió separarse.

Mientras la colaboradora de Fiesta hablaba con Efrén Reyero, —quien ha entrado en el reality para darse una nueva oportunidad con Marta López—,el concursante malagueño ha mostrado su alegría y ha felicitado a la diseñadora por su nuevo novio. En relación con este tema, el exfutbolista le ha reconocido que no se preocupe si las cosas con su pareja cambian en un tiempo, que es algo normal. A lo que Ana María Aldón ha contestado que es consciente de ello, ya que le ha tocado vivirlo en sus propias carnes con su exmarido, José Ortega Cano. "Una relación de un mes al 100%, que una al 50% para toda la vida", ha manifestado la diseñadora, destacando que ella estaba dispuesta a que las cosas cambiaran. Cabe recordar que Ana María y el diestro estuvieron más de nueve años juntos y tuvieron un hijo en común, José María, de 10 años.

Asimismo, la colaboradora no ha perdido la oportunidad de desvelar durante la conversación, que la experiencia que vivió al participar en Supervivientes en 2020 fue el clic que le llevó a tomar decisiones drásticas para cambiar aspectos de su vida con los que no estaba conforme. “La vida son dos días y los quiero al 100%”, ha continuado diciendo sobre el momento en el que se replanteó su matrimonio. Sin embargo, la relación fallida que tuvo con José Ortega Cano no ha frenado sus ganas de volver a enamorarse y ha afirmado que está decidida a vivir su nuevo amor con Eladio de una forma bonita e intensa todos los días.

La diseñadora se ha convertido en una de las concursantes estrellas de la nueva entrega del reality. Recién llegada a la casa más famosa de la televisión y sin compartir ninguna palabra con sus compañeros, Ana María Aldón recibió una visita que la pilló por sorpresa: la de su novio Eladio. “Soy una persona muy afortunada, tengo una persona a mi lado que es mi complemento perfecto, cómo me cuida, me quiere, cómo le cuido, le quiero, me ha puesto Dios por delante una gran persona", confesaba la colaboradora minutos antes de que el hombre de su vida hiciera la entrada triunfal en el confesionario. Tras este emotivo momento, el empresario entró con un gran ramo de flores y Ana María no pudo contener la emoción de verlo allí con ella.