Ana María Aldón aclara cómo está la relación con su marido: 'No tengo ninguna intención de separarme'

Ana María Aldón y José Ortega Cano no están pasando por su mejor momento como matrimonio. Después de las polémicas declaraciones de la diseñadora en el programa en el que colabora y la entrevista en exclusiva en una revista, la mujer del torero ha querido saltar de nuevo a escena para aclarar los titulares que surgieron y explicar el motivo de sus palabras. Durante una larga conversación con Emma García, la cual no entendía el comportamiento de Ana María, protagonista ha dejado claro qué es lo que más le había molestado a Ortega Cano de su testimonio y ha contado la razón por la que realizó la entrevista: "Por la necesidad tanto económica como emocional", ha asegurado la colaboradora en el espacio en el que trabaja, Viva la vida.

"Tampoco estoy tan mal. Yo estoy fuerte, de verdad", ha comenzado diciendo Ana María Aldón antes de enfrentarse a todas las preguntas sobre sus polémicas declaraciones respecto a su matrimonio y a la familia, entre otras cuestiones. La diseñadora ha revelado cómo le sentó a José Ortega Cano su testimonio y las repercusiones que ha tenido: "Él sabía que iba a conceder la entrevista. Hablo con él, le digo que 'me han propuesto esto' y voy a hacerlo", explicaba Ana María, añadiendo que "él me apoyó a la hora de hacer la entrevista, donde se tratarían tres temas. Pero hay cosas que interesan más". Pero el motivo por el que la diseñadora quiso conceder la entrevista ha sido, entre otras cosas, porque aún no se había sentido defendida por su marido como le pidió en su día: "La semana pasada o la anterior te dije que esperaba una defensa de mi marido. La defensa no aparece y yo creía que después de 10 años era hora de defenderme y hacerlo de esta manera", contaba.

Pero no solo lo ha hecho por este motivo, la no defensa de su marido Ortega Cano, sino también por necesidad "tanto económica como emocional", ha confesado Ana María Aldón. Sin embargo, según ella, el torero ha entendido su postura: "Le pedí que leyese la entrevista antes de juzgarme y decirme nada más", decía, añadiendo que al menos le había "respetado" por cómo se sentía. "Sé que los titulares no le han sentado nada bien. A mí también me impactaron, el que más me afectó fue el de 'me he sentido menospreciada por mi marido'. Me preguntaron si me había sentido no recuerdo la palabra y dije que no, pero que quizás menospreciada en un momento concreto porque merecía algo más de valor", explicaba Ana María, añadiendo que "cuando leyó la entrevista hablamos, a él no le pareció bien y me mostró su desacuerdo. Le pregunté si le había ofendido a él y me dijo que no, pero que era una entrevista dura".

¿Crisis en su matrimonio?

La colaboradora ha aclarado una vez más que no había crisis en su matrimonio. "Yo sigo enamorada de mi marido, sino no estaría a su lado. Y estoy donde quiero estar y él está con quien quiere estar", expresaba Ana María Aldón. "Yo no estoy diciendo que está todo súperbien. Lo que estoy diciendo es que la llamada de atención que yo le digo a mi marido, 'vamos a tirar para adelante, porque yo me voy a hundir tabmbién', eso surge efecto y él está poniendo mucho de su parte", ha contado la mujer del diestro, para responder de forma contundente ante la pregunta de si se iban a separar: "Yo no me voy a separar, en ningún momento he dicho que me voy a separar. No tengo ninguna intencion de seprarme. Mi marido está con quien quiere estar. Somos libres", ha dicho Ana María zanjando el tema.

