¿Se ha separado de Ana María Aldón? Ortega Cano responde tajante a los rumores

Una semana más, el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue acaparando titulares. Su relación no atraviesa por su mejor momento y las últimas informaciones apuntan a que, incluso, podrían haber decidido poner punto y final a su matrimonio. Hace tres días, la colaboradora de televisión salía al paso de los rumores asegurando que eran totalmente falsos y que seguían viviendo bajo el mismo techo. "No hay una separación física, comemos, dormimos y hacemos lo que el resto de los seres humanos.. no hay separación. Lo que tiene que haber es una inminente recuperación", aseguraba en Viva la vida.

Ana María quiso dejar claro que su relación con el diestro seguía adelante, pero que ahora mismo estaba muy centrada en su salud y su bienestar: "Quiero reconducir mi cabeza, mi mente, sanarme y ya después que venga todo lo que tenga que venir, pero mi prioridad ahora mismo está claro que tengo que ser yo". "Tengo que hacer lo que estoy haciendo, seguir las pautas de los especialistas y sonreír un poquito más", añadió.

El que se ha pronunciado ahora al respecto ha sido el propio Ortega Cano, que se ha mostrado muy molesto tras las informaciones que han surgido en las últimas horas. "No dicen nada más que mentiras... ¡Es mentira! Dejadme tranquilo ya", ha dicho visiblemente enfadado.

El diestro ha viajado desde Jerez hasta Madrid y, al llegar a la estación, se ha encontrado con las preguntas de algunos periodistas que querían saber qué opinaba de los últimos rumores. Todo ha surgido después de la noticia que ha dado Kiko Hernández en Sálvame, afirmando que Ortega Cano y Ana María se habían separado y que llevaban así varias semanas. "Hay una guerra pero bestial, está claro que están pasando cosas... pero está pasando más de lo que nosotros pensábamos (...) Quién me lo ha contado, es familiar es Ortega Cano. Todo se puede tapar un tiempo, pero no toda la vida", ha dicho el colaborador.

Su gran apoyo

Tras desmentir que su matrimonio con Ana María Aldón haya llegado a su fin, el diestro se reencontró con su hija, Glorta Ortega, que fue a buscarle a la estación. La colaboradora se limitó a ayudar a su padre con maleta antes de subirse a su coche y no quiso hacer declaraciones al respecto ni pronunciarse sobre cómo es su relación con Ana María. Hay que recordar que en las últimas semanas han protagonizado algunos desencuentros y, según las palabras de la diseñadora: "Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe. Perdonar no es difícil".