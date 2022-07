El testamento de Ortega Cano, ¿origen de sus problemas con Ana María Aldón?

La relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue en el punto de mira. Son muchos los comentarios que se han hecho acerca de su matrimonio y de la situación familiar, saliendo la pareja al paso de estos para zanjar la polémica. "Vivimos bajo el mismo techo" aseguró hace unos días la diseñadora respondiendo a la controversia, algo que reiteró el torero, que desmintió su separación de manera tajante. Ana María aseguraba sin embargo que no está pasando por un buen momento personal, evitando hacer referencia a los duros cruces de palabras que ha tenido con Gloria, hija de Ortega, en televisión. Ahora se ha comentado que es quizá la última voluntad del torero una de las cuestiones que podría haber motivado los desencuentros en el seno de la familia.

Una conversación entre bambalinas en el programa Viva la vida, en el que colaboraba Ana María, habría dado pie a uno de sus compañeros, Kiko Matamoros, a señalar que la diseñadora quiere tener un sustento económico propio. "Está convencido de que Ana María Aldón sigue su trayectoria mediática porque necesita dinero. Necesita tener un patrimonio y sustento económico. Asegura que Gloria Camila sería la gran beneficiaria del testamento de José Ortega Cano" recordó María Patiño en Sálvame, rescatando las palabras de su compañero. Carmen Borrego, también colaboradora en Viva la vida, apoyó esta afirmación. "La decisión de José Ortega Cano es poner la casa conyugal a nombre de Gloria Camila. No sé si ha tomado primero la decisión o luego hará el testamento" dijo la hija de María Teresa Campos, que aseguró que la diseñadora habría conocido estas intenciones por alguien cercano a su marido.

Ana María confirmaba estos días que está buscando una nueva vivienda, pero no especificó si su intención es mudarse en un futuro. "Vosotros ya sabíais que yo estaba buscando una casa, pero eso es al margen de la situación personal que yo tenga en estos momentos, busco una casa para tener yo un techo en el que tener mi independencia, para hacer allí lo que yo quiera hacer, ya sea montar un taller de costura o para que mi familia se quede ahí si vienen a verme (...) Aún no he encontrado la casa porque en estos momentos no es la prioridad que tengo, estoy más pendiente de otras cosas". "Ahora mismo mi prioridad soy yo, por ahora no quiero hablar y mi prioridad soy yo, algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien, si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos" dijo además sobre la etapa personal en la que se encuentra y cómo la está afrontando con su marido. La diseñadora ha decidido retirarse de momento de la televisión por recomendación médica, ya que parece que todos estos meses de rumores le han afectado, por lo que ha decidio que la mejor opción era ponerse en manos de un especialista.

Gloria Camila, la tercera implicada en estas nuevas informaciones sobre su familia, no ha evitado responder a las preguntas que se le han formulado acerca del tema. "Es muy feo hablar de testamentos y herencias cuando la persona sigue viva, me duele tener que hablar o desmentir algo así" apuntó. No quiso sin embargo decir nada acerca de si es cierto que ella será la encargada de gestionar el patrimonio de su padre, manteniendo silencio además acerca de las últimas cuestiones que se han debatido estas semanas.