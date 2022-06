La preocupante ausencia de Ana María Aldón en su puesto de trabajo: 'No responde al teléfono' Después de la reciente llamada de Ortega Cano en directo a Gloria Camila, se esperaba que la diseñadora se pronunciara sobre la situación de su matrimonio

Las últimas semanas en la vida de Ana María Aldón han sido complicados. La diseñadora ha tenido que hacer frente a delicadas circunstancias que la han llevado al límite y a refugiarse lejos. Tal es su situación que este sábado, la andaluza no ha acudido a su puesto de trabajo en televisión. Ha sido Emma García la encargada de anunciar que la mujer de José Ortega Cano no estaría en el plató de Viva la vida pero ha confirmado que no ha sido ella la que lo ha comunicado, sino fuentes del entorno de Ana María. Se esperaba que la andaluza se pronunciara por primera vez después de las declaraciones que hizo José Ortega Cano a través del teléfono en Ya son las ocho. Una llamada con su hija, en la que el torero pidió tanto a su mujer como a Gloria Camila, que dejaran de hablar de él y que le permitieran estar tranquilo.

Según ha asegurado Emma García, Ana María Aldón se encuentra en un estado delicado. La presentadora ha dicho que está muy preocupada por la mujer del diestro y que desde el programa no han podido hablar con ella directamente, aunque tienen constancia de que no está con José Ortega Cano, al que se ha podido ver cerca de su domicilio haciendo unas gestiones. La periodista además ha dicho que la diseñadora ha tocado fondo y que está superada por la situación. Algo que confirma el hecho de que no conteste a llamadas y mensajes y que incluso haya apagado el teléfono.

Algunos de los colaboradores se han pronunciado sobre la ausencia de Aldón en el plató. Terelu Campos ha comentado que su hermana, Carmen Borrego, ha estado en contacto con la mujer de Ortega Cano. La propia Carmen revelaba en una intervención en Sálvame que la situación de Ana María Aldón era límite y que había tocado fondo. Según ha comentado, alguien del entorno de Ana María le pidió a Carmen que se pusiera en contacto con ella, porque estaba preocupado por su estado. Aunque Carmen Borrego sí que ha podido contactar con ella, para otros ha sido imposible, como es el caso de Emma García o incluso del propio representante de la diseñadora. Un detalle que ha acrecentado la preocupación por su estado.

Por su parte, José Antonio Avilés ha comentado que Ana María Aldón está atravesando un episodio complicado en el entorno familiar, aunque no ha querido dar más detalles sobre esto. Makoke ha insinuado que la mujer de Ortega Cano podría estar a punto de caer en una depresión, mientras que Marisa Martín Blázquez ha asegurado que Ana María Aldón siente que las palabras de Ortega Cano son una especie de regañina hacia ella, no tanto para su hija Gloria Camila.