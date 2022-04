La indignación y angustia de Ana María Aldón, que se plantea dejar los platós tras su última aparición

En los últimos tiempos, un día sí y otro también, Ana María Aldón tiene que hacer frente o salir al paso de todo lo que se dice de ella o de su familia. La mujer de Ortega Cano habría llegado al límite de sus fuerzas y estaría sopesando muy seriamente alejarse de cualquier escenario que le provoque dolor, entre ellos el programa donde colabora. "Si me he planteado dejar la vida, imagínate la televisión", ha declarado la diseñadora cuando la preguntaban por si había pensado alejarse durante un tiempo de los platós. Recordando los momentos más duros de su pasado, sus palabras sacaban a la luz que más de una vez ha tenido en mente apartarse del medio. El motivo de su bajo estado anímico y la gota que ha colmado el vaso tenía que ver con el último capítulo de la espiral de polémicas en la que está inmersa, después de las insinuaciones que se habían vertido sobre ella durante la semana.

Dichos comentarios, vertidos en otros espacios de la cadena, hablaban de una época anterior en la que relacionaban a Ana María Aldón con el mundo de la prostitución. La protagonista anunciaba entonces que estudiaría tomar acciones legales por este asunto, para después negar de forma tajante lo que se decía de ella. A la cuestión de si la había ejercido alguna vez, la esposa de Ortega Cano se mostraba indignada: "¡Jamás! Me parece aberrante tu pregunta y me duele muchísimo que la hagas", le contestaba al colaborador Diego Arrabal. "Si lo hubiera tenido que hacer, la que está en su derecho de decirlo sería yo, pero te respondo con todas las de la ley y mirándote a los ojos que ¡nunca!", sentenciaba en Viva la vida. A continuación, la presentadora Emma García trataba de tranquilizar a su compañera al decirle que "has sido contundente y de esta manera has acabado con los rumores", le transmitía.

Ana María tenía claro que "esto no va a quedar aquí", sobre todo después de que le contaran que esas especulaciones habían salido supuestamente del entorno familiar de su marido. "No sé quién está filtrando esas informaciones, pero es una acusación tan falsa y dañina que si me tengo que defender de eso, no estoy preparada para vivir en este mundo", se lamentaba la diseñadora. "El simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada", añadía. Sobre si su marido estaba al tanto de este bulo, contaba la colaboradora que "él se está enterando ahora como yo", manifestaba. Finalmente, Ana María Aldón reflexionaba sobre todos los frentes abiertos que se le acumulan y cómo intenta "seguir adelante, no caerme y luchar", ya que "si me caigo me volveré a levantar" porque "sigo queriendo vivir", concluía entre los aplausos del público presente.

