Ana María Aldón reacciona de forma inesperada ante la posición de su marido: 'Me sentí mal'

Ana María Aldón está viviendo unas semanas muy convulsas en las que su nombre y el de José Ortega Cano no paran de salir en todas partes. Sobre todo con las últimas declaraciones que hizo su marido, en las que se encontraba "muy afectado" y en las que se posicionaba "a su lado" en toda esta situación. Esta vez, a la que le tocaba pronunciarse ha sido a la diseñadora, que ha reaccionado a sus palabras y se ha mostrado muy contrariada ante lo que dijo el torero la semana pasada. "Me sentí mal, porque yo no le he pedido que se posicione de un lado u otro", se ha sincerado la colaboradora de televisión, con rostro firme y serio, en Viva la vida, desconcertando a todos los allí presentes, incluida a Emma García.

VER GALERÍA

Ana María Aldón aclara cómo está la relación con su marido: 'No tengo ninguna intención de separarme'

La mujer del torero ha sido clara a la hora de pronunciarse tras las declaraciones de José Ortega Cano: "No me sentí demasiado bien, porque yo no le he pedido que se posicione. Yo he pedido que me defienda, no que se posicione", declaraba Ana María Aldón con seriedad, ante la perplejidad de la presentadora, quien esperaba que la llamada y el posicionamiento de su marido la semana pasada le hubiese agradado. "Se lo pide todo el mundo menos yo. Él dice que se posiciona de mi parte y yo creo que más bien él entiende mi parte, mi postura", decía muy tranquila la mujer del diestro, asegurando en todo momento que ella no tenía dudas de que su marido le quisiera, "yo sé que quiere estar conmigo". "Yo no quería que se posicionara sino que me defendiera por cómo su sobrino nieto se refería a mí", reiteraba una y otra vez Ana María Aldón, aclarando el tema y pronunciándose sobre las declaraciones de José Ortega Cano, haciendo ver que no le habían sentado del todo bien.

VER GALERÍA

Ortega Cano, triste y sorprendido por las palabras sobre su familia de Ana María Aldón

Pero sus palabras no han quedado ahí, ya que a la diseñadora tampoco le ha gustado que José Ortega Cano tratase el tema de la medicación como lo contó la semana pasada en la llamada, cuando reconoció que su mujer ya no estaba tomando las pastillas: "No es real, yo no he cortado ninguna medicación. Por eso me molestó. Creo que lo que quería decir era que a lo mejor me hacía falta volver a tomar la medicación", comentaba Ana María, añadiendo que ella no quería en ningún momento que entrase en directo el torero, "no quería que entrara. Es más, el día anterior también quiso entrar, tenía cinco llamadas perdidas, pero yo no quería que entrara", aseguraba.

VER GALERÍA

Ana María Aldón, muy afectada tras la intervención en directo de su cuñada Conchi Ortega

Sin embargo, Ana María Aldón ha reconocido una vez más que la semana pasada se pensó que su marido entraba por teléfono para defenderla de las declaraciones del sobrino nieto, Fran Rioja, pero que se llevó una sorpresa al ver que no era así: "Pensé que entraba para decir, 'tú que eres mi sobrino nieto creo que está fuera de lugar lo que estás diciendo'. Además, se refería en unos términos hacia mí que yo creía que era lo que le iba a reprochar, no que se posicionara", sentenciaba Ana María, añadiendo que ya no le molestaba porque sabía "cómo es mi marido". Por otro lado, y acerca de las críticas recibidas hasta el momento, la mujer del diestro también se ha querido pronunciar y lo ha hecho de forma tajante: "Contra todo el mundo yo no puedo luchar, bastante tengo con llevar la casa adelante, mi vida adelante y con no volver a caer a ese pozo".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.