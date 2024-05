La imagen de Kendall Jenner y Bad Bunny que se ha hecho viral y demuestra cómo es la relación de la expareja

Kendall Jenner y Bad Bunny revolucionaron a sus seguidores cuando transcendió que se habían enamorado. Fue a principios del año 2023 cuando se les vio juntos por Beverly Hills, unas imágenes que destaparon una de las parejas más sorprendentes del invierno. Sin embargo su amor duró poco menos de un año, pues antes de que diera comienzo el 2024 se confirmó su separación. El artista puertorriqueño, uno de los máximos exponentes de la música latina, y la modelo, que es de las tops más valoradas en las pasarelas, siguieron con sus vidas hasta que la gran cita de la moda neoyorquina les ha vuelto a unir.

La MET Gala, que cada año se convierte en el desfile por excelencia de diseños innovadores y que reúne a los rostros más reconocidos de diversos ámbitos, ha unido a la expareja. Kendall y Bad Bunny pasearon ante miles de flashes, con estilismos inspirados en la temática de este año que era El jardín del tiempo, la idea de la belleza fugaz evocada en un relato escrito por J.G. Ballard en 1962, que casa con el tema de la exposición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda).

Hubo que esperar sin embargo hasta una de las fiestas posteriores a la cita, la que organizaron Carlos Nazario, Emily Ratajkowski, Francesco Risso, Paloma Elsesser, Raul Lopez y Renell Medra, para verles juntos. Fue esta imagen de los dos sentados, conversando animadamente la que se convirtió en viral en cuestión de horas. Dos ex tomando algo, sonrientes, demostrando que una separación no implica necesariamente un conflicto. Su actitud fue muy aplaudida y algunos ya se preguntan si esta buena sintonía no esconderá algo más.

Las teorías que surgieron tras la imagen viral

Se especula con que, dado que rompieron hace poco, quizá haya sido este un acercamiento que les vuelva a convertir en pareja. Una teoría que se une a otra que apunta a una explicación que sería sin duda más inesperada. Se ha dicho que en realidad su relación habría sido una estrategia de marketing y que por eso, una vez cumplidos los objetivos que buscaban, se habría terminado. Sea cual sea la explicación al menos queda claro mirándoles que se llevan bien y que entre ellos hay buena sintonía, lo que sin duda no es poco.

El artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, y Jenner fueron vistos juntos por última vez el pasado mes de octubre de 2023 en una fiesta organizada por el programa Saturday Night Live después de que el reguetonero participara en el espacio como invitado y como presentador. "Ambos sabían que probablemente no sería una relación para siempre y eso lo entendieron desde el principio", señaló una fuente cercana a la pareja tras conocerse su separación. "Tienen agendas muy ocupadas y saben que todavía son jóvenes y que tienen mucho más que experimentar individualmente antes de sentar cabeza".

En la MET Gala, Kendall deslumbró con tres diseños: el primero, una creación vintage de Givenchy, que databa de 1999; el segundo, un diseño de 1997 de Givenchy con cuerpo inspirado en las alas de un ángel y falda asimétrica, y el tercero, uno de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood de encaje e inspiración lencera. Este último es el que luce en la imagen que ha dado tanto que hablar, en la que Bunny aparece con unos pantalones en tono crema y lo que parece una chaqueta de cuero, atuendo diferente al traje de la colección Maison Margiela Artisanal de John Galliano con el que desfiló por la gala.