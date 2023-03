¡Confirmado! Kendall Jenner y Bad Bunny, la nueva pareja sorpresa de la temporada

Hace algunos días el rumor estaba ya en el aire y ahora un beso ha puesto fin a las especulaciones. Kendall Jenner, de 27 años, y Bad Bunny, de 28, se han convertido en la nueva pareja sorpresa de la temporada después de unas imágenes en las que se les ha visto juntos en actitud muy cariñosa. La pareja salió a comer sushi junto a la hermana de la modelo Kylie Jennfer y otros amigos, cita que finalizaron con un abrazo y un beso justo antes de subirse a un coche. Esta es la confirmación que los fans esperaban desde hace un mes, cuando una fuente confirmó que les había visto en un club de Los Ángeles. La modelo y el músico, que se habrían conocido a principios de este año, tuvieron varias citas antes de esta, en la que se les pudo ver relajados y con ropa informal.

Las fotos que demuestran la espectacular transformación de las hermanas Kardashian

VER GALERÍA

La modelo rompió el pasado noviembre su relación con Devin Booker, una separación en la que parece que la ajetreada agenda de ambos tuvo mucho que ver. La expareja llevaba dos años saliendo con algunas idas y venidas pues el pasado verano también tomaron caminos separados. Al parecer tras la boda de su hermana Kourtney en Portofino (Italia), la que fuese ángel de Victoria' s Secret le pidió un descanso al deportista, lo que coincidió con la retirada de las redes sociales de la maniquí para combatir sus problemas de ansiedad. La segunda oportunidad que se dieron después de unos días tampoco salió bien y parece que ya han dejado de seguirse en redes.

El puertorriqueño de 28 años se ha convertido en una de las estrellas latinas más importantes de la música internacional. El autor de temas como Me porto bonito, Moscow mule y Tití me preguntó hizo historia en la última edición de los premios Grammy logrando tres nominaciones, entre ellas en la categoría de mejor álbum del año, en la que en toda la trayectoria de los galardones solo dos artistas latinos han sido nominados. El artista no solo es un cantante de éxito sino que ha hecho sus pinitos en la gran pantalla. Ha participado en títulos como Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt, Narcos: México y American Sole, donde compartirá reparto con Camila Mendes y Offset.

VER GALERÍA

Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, tiene además un lado solidario muy desarrollado como demostró al contribuir a la compra de la casa de una de las niñas que sobrevivió al tiroteo de la escuela de Uvalde, en Texas. Es el fundador de Good Bunny, organización que tiene el objetivo de promover el talento de los más jóvenes en disciplinas como la música, las artes y el deporte. Pretende además acabar con la desigualdad racial logrando que los niños latinoamericanos abracen su cultura. “La fundación surgió del deseo de hacer cosas buenas, cosas positivas, de querer ayudar, dar alegría, esperanza y amor. Nació de un deseo genuino del corazón” dijo.

Por su parte Kendall, miembro del clan Kardashian, es una de las tops más cotizadas de la nueva generación de la moda que forma junto a compañeras como Gigi y Bella Hadid. Cada una de sus campañas causa una gran expectación, igual que sus apariciones junto a su conocida familia. Tras la confirmación de este romance, seguro que los focos están más atentos a ella que nunca.