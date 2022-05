El artista de 28 años causa sensación Bad Bunny está imparable, de su comentado look en la gala MET a su nuevo disco y su salto al cine Tal es la popularidad del cantante puertorriqueño, que hasta le han hecho su estatua de cera en un museo

Bad Bunny lleva tiempo en la cresta de la ola y no hay quien le baje de ella. Está aún lejos de tocar techo y, a su más que exitosa carrera musical, se añaden otras múltiples facetas que nos descubren a un verdadero artista todoterreno. El cantante nacido en Puerto Rico hace 28 años causa sensación en (casi) todo lo que hace, como demostraba hace tan solo unas horas con su presencia en la celebérrima gala MET. Su pasión por la moda y su paso por el Museo Metropolitano de Nueva York no dejaba indiferente a nadie, con un impactante look muy acorde a los gustos que siempre ha defendido. Así, conjuntaba la camisa blanca y la corbata negra con un vestido beige estilo trench de mangas abullonadas, firmado por Burberry y diseñado por Riccardo Tisci. Estilismo que, rápidamente, evocaba a la célebre gabardina de la marca británica. En cuanto al cabello, lucia un elaborado peinado recogido que había sellado con pinzas de flores doradas y perlas.

La música latina urbana y una década de éxito global

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del protagonista, rechazaba lo clásico en su elección de complementos y añadía a su atuendo unas curiosas lentes de mano, recordando además en la alfombra roja que prefiere las faldas a los pantalones. El reguetonero boricua, convertido en un gran reclamo para las marcas de lujo, considera que la ropa no tiene género y de ahí que su transgresor estilo oscile entre lo tradicionalmente femenino (pendientes largos, uñas pintadas, estampados florales, gafas de colores con pedrería) y lo masculino (ropa deportiva extragrande, zapatillas de colección, cadenas pesadas). Más allá de la moda, si por algo destaca el rapero es por las melodías que le han coronado como el artista más escuchado del mundo durante los dos últimos años en Spotify, según los datos de la propia plataforma que sitúan sus escuchas por encima de las 9.000 millones.

Por eso no es de extrañar la expectación que ha generado este martes el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco, titulado Un verano sin ti, que llega este viernes 6 de mayo. En el vídeo con el que se ha dado a conocer la fecha, Bad Bunny aparece en la playa junto a su novia Gabriela Berlingeri y al actor Mario Casas, los tres simulando una especie de sueño. Otro de los horizontes próximos del cantante es su debut en el cine, nada menos que de la mano de Brad Pitt con la película Bullet Train que se estrena en verano. Por si esto fuera poco, hace unos días conocíamos que el puertorriqueño encarnaría en la gran pantalla al primer superhéroe latino de acción real de la factoría Marvel, en la adaptación del cómic El muerto. Dada su enorme popularidad, al polifacético artista le han hecho ya incluso sus réplicas a tamaño natural en el Madame Tussauds, el museo de cera más conocido del mundo. Lo que venga después para Benito, seguro que suma y sigue.

