Kendall Jenner y Devin Booker ponen punto y final, por segunda vez, a su relación

Kendall Jenner y Devin Booker han puesto punto y final, por segunda vez, a su noviazgo. Al parecer su ajetreada agenda laboral es la principal razón por la que la modelo y el jugador de la NBA han decidido separarse en esta ocasión, ya que han querido dar prioridad a sus carreras profesionales, que no les permitían hacer planes juntos, antes que a su amor. Así lo han explicado fuentes cercanas a la pequeña del clan Kardashian a la revista estadounidense People. De la misma manera, han asegurado que esta ruptura se ha producido en buenos términos y de mutuo acuerdo y que ambos se siguen guardando un gran cariño y respeto.

VER GALERÍA

La expareja llevaba dos años saliendo de manera interrumpida porque, este mismo verano, también tomaron caminos separados. Al parecer tras la boda de su hermana Kourtney en Portofino (Italia), la que fuese ángel de Victoria' s Secret le pidió un descanso al deportista, lo que coincidió con la retirada de las redes sociales de la maniquí para cuidarse de sus problemas de ansiedad. Durante esas semanas, se mantuvieron en contacto, y, finalmente, decidieron darse otra oportunidad, que, por desgracia, no ha salido bien. ¿Habrá una tercera y definitiva? Solo el tiempo lo dirá.

VER GALERÍA

La 'healthy balance' que sigue Kendall Jenner y que nada tiene que ver con el deporte ni la comida

El contratiempo de Kendall Jenner en la boda de su hermana: ¡no puede subir las escaleras con su vestidazo!

Este 2022, ha sido un año un tanto convulso en el terreno sentimental para la mayor parte de las hermanas Kardashian. A excepción de Kourtney y Kylie, que siguen felizmente enamoradas de sus respectivos novios, el resto de las celebridades dirán adiós al año solteras. Kim parecía recuperar la sonrisa con Pete Davison tras su controvertido proceso de divorcio con Kanye West, las cosas no terminaron de cuajar entre ellos y prefirieron ser tan solo amigos. Igualmente, Khloé ha tenido que sufrir un gran desengaño con Tristan Thompson, que le fue infiel con otra mujer con la llegó a ser padre en secreto mientras que esperaba su segundo hijo en común con la empresaria.

VER GALERÍA

En lo que no ha cambiado su suerte es en el mundo de los negocios, donde siguen encabezando las listas de mujeres más ricas y populares del mundo. Mientras que Kendall pisa fuerte en las pasarelas más importantes de todo el mundo y es imagen de grandes firmas de moda y belleza, Kim es pionera en el sector textil, con una marca arriesgada y diferente que ha sido galardonada con varios premios de la industria. Así mismo, su reality show, Keeping Up With The Kardashians que en España está disponible en Disney +, sigue cosechando grandes datos de audiencia, porque nadie quiere perderse los intrépidos pasos de esta peculiar familia.

Khloé Kardashian muestra por primera vez a su segundo bebé y le llueven las críticas

La cronología que puede aclarar todas tus dudas sobre la relación de Khloé Kardashian y su ex Tristan Thompson