Kendall Jenner vuelve a retirarse de las redes para cuidar su salud mental

Este año ha comenzado de forma ajetreada para Kendall Jenner, quien después de recorrer el mundo trabajando en las diferentes Semanas de la moda, se ha visto inmersa en otros proyectos profesionales sin descanso, para culminar con unos mediáticos días de celebraciones en Italia, donde tuvo lugar la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker bajo escrutinio internacional. No es de extrañar que la modelo haya decidio tomarse un respiro, con el fin de controlar la ansiedad que padece desde hace años. ¿Te has preguntado por qué llevabas días sin ver una publicación en sus redes sociales? ¿O por qué no se ha dejado ver últimamente por las alfombras rojas? Ha sido ella quien ha explicado el motivo.

"He teniendo un tiempo de inactividad estos días y a veces me cuesta desconectar", ha contado mientras compartía algunas fotos con sus seguidores. En ellas podemos verla disfrutar de una mañana de sol en casa en la que ha aprovechado para leer y meditar. Kendall posaba con un bikini de triángulo en color verde, a juego con un maxisombrero floral. Sentada sobre una toalla junto a la piscina, se concentra mientras utiliza unos cuencos tibetanos, algo que le ayuda a menudo a calmar la mente y que se conoce como terapia del gong.

La integrante del clan Kardashian también ha explicado qué rutina sigue cuando necesita mejorar su salud mental, algo en lo que trabaja a menudo. "Hay algunas cosas que me ayudan a estar más presente, como hacer ejercicio, dar un paseo por la naturaleza, pasar tiempo con mis animales, meditar con cuencos, escribir en un diario u organizar", admite. "También salir a la calle, probar un nuevo hobby, abrazar a un ser querido, sonreír...".

No es la primera vez que Kendall necesita retirarse de los focos y apostar por un detox digital. La modelo forma parte de la larga lista de celebrities que han decidido hablar abiertamente sobre las enfermedades mentales que padecen y hace años reveló que sufre un trastorno obsesivo compulsivo, y que a menudo tiene que lidiar también con ataques de pánico. "Sé que tengo una vida privilegiada, pero mi cerebro no siempre está feliz", admitió en una ocasión, cuando desveló que hace cinco años le diagnosticaron ansiedad. Desde entonces ha tratado de visibilizar estos momentos de forma pública, para sumarse así a la iniciativa de otras famosas como Selena Gomez o Camila Cabello, que se han convertido en activistas de la salud mental.