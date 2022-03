Kendall Jenner se inspira en Rachel de 'Friends' con las sandalias que arrasarán estos meses

Con su nueva melena cobriza, la top Kendall Jenner sigue dando lecciones de estilo cada vez que es fotografiada en su día a día por las calles de Los Ángeles. Referente de moda para muchas amantes de las tendencias, lo cierto es que para estar al día de las prendas y complementos que prometen convertirse en hit de estilo, nada mejor que analizar su vestuario. La top tiene la capacidad de convertir en supertendencia cada cosa que luce y su influencia en la industria es tal que una conocida firma francesa ha lanzado recientemente un bolso bautizado en su honor, un logro solo alcanzado por otros iconos como la inigualable Jane Birkin. En su última aparición, Kendall se ha decantado por un conjunto muy cómodo con guiño al armario de Rachel Green en Friends.

La modelo ha cambiado los vaqueros de siempre por un pantalón ancho de tiro medio en color verde brillante, uno de los tonos de la temporada aprobado sobre la pasarela por firmas como Bottega Veneta o Dior. Esta alternativa a los tejanos vuelve a confirmar que cada vez queda menos espacio para los pantalones pitillo en el armario: la cómoda pernera ancha ha llegado para quedarse. Presumiendo de abdomen, Kendall ha apostado por la fórmula de estilo más práctica al doblar la prenda sobre sí misma para transformar un top blanco normal en una camiseta por encima del ombligo.

El guiño al vestuario de Rachel Green en la exitosa serie Friends lo encontramos en el calzado. La top ha elegido unas sandalias de dedo con suela de plataforma, un zapato que también lucía el personaje interpretado por Jennifer Aniston en la ficción y que la propia actriz llevaba en esos años -finales de los 90, principios de los 2000- en sus looks de calle. Las sandalias negras de Kendall adquieren una estética renovada tanto en la suela, con un pequeño tacón cuadrado como en las cintas, dobles y muy gruesas. Sin duda, esta propuesta será una de las más repetidas en los meses de calor que se acercan, prueba de ello es que existen multitud de opciones entre firmas de lujo y marcas asequibles.

Después de haber dejado atrás la ajetreada temporada de desfiles, Kendall Jenner sigue centrada en sus otros proyectosprofesionales. Además de su marca de tequila, 818, muy pronto podremos verla de regreso a la pequeña pantalla. El nuevo reality de la familia Kardashian se estrenará en Disney+ el próximo 14 de abril y sin duda dará que hablar. Además, el primer lunes de mayo vuelve una nueva edición de la gala Met, donde la top es siempre una de las más esperadas. Este año, la temática de la exclusiva gala será Gilded Glamour, la segunda parte de In America: a lexicon in Fashion, así que auguramos una alfombra roja repleta de looks impactantes y mucho exceso.