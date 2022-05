Todos los bañadores y biquinis que serán tendencia en verano 2022 ya están en lo último de Lefties

Bañadores y biquinis son dos términos indisolubles al verano. Cuando las temperaturas comienzan a subir, encontrar el traje de baño perfecto se convierte en una meta no exenta de dificultades, no en vano, la compra de estas prendas estrella del buen tiempo están consideradas una de las más difíciles del año. ¿Los motivos? Siempre nos asaltan las dudas sobre cuál es la silueta que mejor encaja con nuestra figura, sobre si nos favorecen o no, sobre si el estampado o la tonalidad son las adecuadas, si nos resultan cómodos… Es probable que cada uno cuente con sus trucos particulares para dar con las piezas de baño que nos acompañarán toda la temporada estival, pero, aun así, echar un vistazo a las colecciones de nuestras firmas de moda favoritas siempre es una buena idea.

En línea con el resto de sus propuestas, Lefties apuesta por una amplia colección de baño diseñada para todos los estilos y figuras. En Lefties Swimwear & Beachwear Collection Spring Summer 2022 encontrarás biquinis, bañadores, accesorios y calzado fácilmente combinables entre sí, de manera que podrás renovar tu look de vacaciones a menudo y sin complicaciones. Además, la firma de Inditex vuelve a apostar por diseños que harán que te sientas a gusto contigo misma y con tu cuerpo, desde piezas estampadas y modelos lisos en tonalidades de tendencia hasta diseños con textura y tejidos respetuosos con el medio ambiente, todos ellos disponibles hasta la talla XL. Todo ello acompañado de un nuevo packaging repleto de color diseñado especialmente para esta temporada.

Tendencias a pie de playa (o piscina)

Detalles como lazos, cinturones, escotes asimétricos, tirantes multiposición o cut-outs modulan cada una de las propuestas y nos recuerdan que las tendencias siguen muy presentes en verano, también a pie de playa. En este sentido, las amantes de las piezas de baño de colores vibrantes, de los estampados florales de aire romántico y de los prints de rayas encontrarán en Chasing Sunshine las prendas que les acompañarán todo el verano. Lefties completa esta línea con una selección de vestidos fluidos, túnicas y caftanes, así como con accesorios para la playa como viseras, neveras o toallas.

En Sunny Days disfrutarás de piezas diseñadas para favorecer a todo tipo de cuerpos, figuras y estilos que se presentan a través de una campaña protagonizada por mujeres con cuerpos reales que hacen de la diversidad su bandera. Las tonalidades llamativas, el color block y los logotipos son las tendencias que destacan en MistralxLefties, una nueva alianza creativa en la que predominan las siluetas deportivas y las piezas de tejido técnico con protección UV. El surf es la principal inspiración de una línea que incluye también sudaderas, mochilas, shoppers de playa o gorras, entre otras cosas.

Por último, Forever Summer y MistralxLefties Man son las propuestas de moda de baño masculina de Lefties. Bañadores de secado rápido con estampados repletos de color a precios asequibles que se completan con camisetas, polos, sudaderas y prendas de inspiración deportiva para conseguir looks de tendencia que funcionan en cualquier escenario estival.

Mucho más que moda

Con las vacaciones de verano y los días de playa y piscina a la vuelta de la esquina, Lefties va un paso más allá y crea Lefties Summer Experience, una experiencia estival que engloba diferentes acciones que van desde la creación de filtros de verano para las redes sociales (y que tienen todas las papeletas para convertirse en el accesorio de moda), hasta una playlist con hits que te acompañarán todos estos meses y que puedes escuchar en Spotify en el perfil de Lefties Oficial.

Además, una selección de influencers afines a la marca mostrarán próximamente las colecciones de baño de Lefties a través de vídeos en redes sociales de los que podrás aprender trucos de estilismo e inspirarte para crear tus looks de verano.

Recuerda que puedes hacerte con todos los diseños que forman parte de la colección Swimwear & Beachwear de Lefties a través de las redes sociales oficiales y en la app de la marca, disponible para Android y Apple, además de en su canal de venta online lefties.com.