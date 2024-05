¡Se confirma!: Bad Bunny y Kendall Jenner salen juntos de nuevo

Bad Bunny y Kendall Jenner no se esconden y, tras ser vistos juntos varias veces en el último mes y avivarse los rumores ante una posible reconciliación definitiva de la pareja, la revista PEOPLE afirma que están de nuevo juntos. La modelo, empresaria y estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 28 años, y el cantante puertorriqueño, de 30, se separaron en diciembre tras menos de un año de relación. La separación se produjo porque "no estaban en la misma página". Ahora parece que de nuevo su relación fluye: "Les está yendo bien y están priorizando pasar tiempo juntos mientras que resuelven todo", dice una de las fuenets a la revista estadounidense. "No hubo drama en su ruptura y se echaban de menos".

Kendall Jenner y Bad Bunny, los gestos que alimentan los rumores de reconciliación

La química entre ellos en la gala Met

El reciente encuentro entre ambos en una de las fiestas posteriores a la mítica gala MET desató una oleada de comentarios entusiasmados de los seguidores de la pareja. Surgieron entonces muchas preguntas pues en las imágenes se pudo ver a la pareja conversando de manera distendida, naturales y cercanos, demostrando una gran complicidad. Un simple gesto amistoso podría pensarse, pero que unido a lo que ha ocurrido hace unos días podría indicar que hay algo más. La modelo asistió al concierto que dio el intérprete latino en Orlando, Florida, una cita en la que se la vio bailando entre el público y tratando de pasar desapercibida con una capucha tapándole la cabeza.

Kendall Jenner y Bad Bunny rompen tras menos de un año de relación

La fuente cercana a la pareja revela a People que "necesitaban ese break para extrañarse lo suficiente para resolver las cosas. Siempre han sentido esta atracción loca. Las cosas están maravillosas de nuevo". Solo el tiempo dirá si la relación marcha sobre ruedas. El artista puertorriqueño, uno de los máximos exponentes de la música latina, y la modelo, que es de las tops más valoradas en las pasarelas, formaban una de las parejas más admiradas del panorama.