Kendall Jenner y Bad Bunny, los gestos que alimentan los rumores de reconciliación

El reciente encuentro entre la modelo Kendall Jenner y el artista latino Bad Bunny en una de las fiestas posteriores a la mítica gala MET desató una oleada de comentarios entusiasmados de los seguidores de la pareja. Surgieron entonces muchas preguntas pues en las imágenes se pudo ver a la pareja conversando de manera distendida, naturales y cercanos, demostrando una gran complicidad. Un simple gesto amistoso podría pensarse, pero que unido a lo que ha ocurrido hace unos días podría indicar que hay algo más. La modelo asistió al concierto que dio el intérprete latino en Orlando, Florida, una cita en la que se la vio bailando entre el público y tratando de pasar desapercibida con una capucha tapándole la cabeza.

Los ojos avispados de los fans sin embargo la reconocieron dejando en el aire de nuevo la duda: ¿están juntos de nuevo? Fuentes cercanas a la pareja se han pronunciado acerca de las especulaciones, pero sin despejarlas del todo. Arrojan eso sí algo de luz, pues aseguran que no será raro verles juntos más a menudo. "Hay una gran conexión entre ellos desde que estuvieron juntos, pues tienen la misma química que siempre han tenido" aseguran dichas fuentes a Entertainment Tonight. "Se están divirtiendo y tratando de averiguar cómo hacer que las cosas tengan sentido".

No dejan claro si han vuelto o no como pareja, pero sí recalcan que están muy unidos y se atraen, explicando además que no quieren poner etiquetas en su relación y que quieren tener algo de espacio. Seguramente será el tiempo el que confirme los comentarios de los incondicionales de la pareja, que por ahora se entusiasman con la posibilidad de que vuelvan a estar enamorados. Su relación no acabó por lo que parece en malos términos. "Ambos sabían que probablemente no sería una relación para siempre y eso lo entendieron desde el principio", señalaban fuentes cercanas tras conocerse su separación.

"Tienen agendas muy ocupadas y saben que todavía son jóvenes y que tienen mucho más que experimentar individualmente antes de sentar cabeza" apuntaban. A principios de 2023, la pareja revolucionó los titulares cuando se les fotografió en Beverly Hills. Sin embargo su amor no llegó a durar un año pues poco antes de comenzar el 2024 se supo que habían decidido tomar caminos separados. El artista puertorriqueño, uno de los máximos exponentes de la música latina, y la modelo, que es de las tops más valoradas en las pasarelas, formaban una de las parejas más admiradas del panorama. ¿Les veremos pronto juntos de nuevo?