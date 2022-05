El contratiempo de Kendall Jenner en la boda de su hermana: ¡no puede subir las escaleras con su vestidazo! Su hermana Kylie era testigo del apuro y lo grababa todo mientras no podía evitar morirse de risa

Loading the player...

Nadie dijo que subir una larga escalinata de ladrillo de un antiguo castillo fuera tarea fácil cuando se trata de hacerlo con un ajustado vestido de corte sirena, y si no que se lo pregunten a Kendall Jenner cuando el pasado fin de semana, en la boda de su hermana Kourtney Kardashian y Travis Barker, tenía que hacer frente a una larga escalera con un look que le impedía casi mover las piernas con libertad. Un apuro que sin querer resultó de lo más cómico para la hermana de Kendall, Kylie, que veía cómo la modelo era incapaz de caminar por la escalera. Un momento de lo más divertido que la empresaria ha compartido con sus seguidores, ¿quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

¡Casados por tercera vez! Kourtney Kardashian y Travis Barker se dan el 'sí, quiero' en una idílica boda a la italiana

El rompedor look de novia de Kourtney Kardashian: un minivestido corsé y velo con mensaje