Kendall Jenner explica la verdad tras su vestido de invitada más criticado

El pasado noviembre varias de las modelos más famosas del momento asistieron a una boda en Miami, concretamente a la de su amiga Lauren Perez, una joven empresaria e influencer que deslumbró en su gran día con un vestido de princesa obra de Vera Wang. Entre las invitadas se encontraban Hailey Baldwin, Bella Hadid o Kendall Jenner, y las dos últimas ejercieron, además, de damas de honor. Aunque, sin duda, la protagonista del día era la guapísima novia, una de sus amigas logró generar cientos de miles de comentarios gracias a su inesperado look, y ahora, dos meses después y tras numerosas especulaciones, Lauren se ha pronunciado al respecto.

Dos looks para las damas de honor

Como es tradición especialmente en las bodas americanas, todas las damas de honor llevaron el mismo vestido a la ceremonia, en este caso un modelo palabra de honor de silueta columna y falda larga confeccionado en un tejido satinado en tono azul celeste que se mimetizaba a la perfección con el escenario, situado a la orilla del mar. Sin embargo, tras 'el sí, quiero', todas se cambiaron para la celebración posterior y, mientras que Bella Hadid quiso seguir con la misma paleta cromática pastel y el efecto slip dress, Kendall Jenner dio un giro radical y optó por una rompedora creación negra con la que presumía de cuerpazo.

Zanjando la polémica

El comentadísimo look está firmado por Monôt y se trata de un diseño con grandes aberturas en forma de diamante que tapan estratégicamente el pecho pero dejan gran parte de la figura al aire, motivo por el que hay quien lo ha considerado inapropiado para la ocasión, alegando, entre otras cosas, que eclipsaba a los verdaderos protagonistas del día. Sin embargo, ahora tanto Kendall como Lauren se han pronunciado al respecto, dejando claro que, por su parte, no hay ningún problema con el estilismo. "Obviamente le pedí su aprobación antes. Nos encantan las bodas en la playa" contestaba la modelo a un comentario negativo en redes. "¡ESTABA ESPECTACULAR Y ME ENCANTÓ" remataba la novia.

Todos estos mensajes, que se escribieron en el perfil de Lauren después de que compartiera nuevas fotos de su enlace en las que aparece la top, ya han sido borrados, puesto que, seguramente cansada de polémicas contra su amiga, decidió eliminar la opción de comentar en este carrusel de imágenes.

