Tiene una fundación llamada Good Bunny Más allá de la música: la faceta solidaria de la que no presume Bad Bunny El puertorriqueño ha contribuido a la compra de casa para una de las supervivientes del tiroteo de Uvalde, en Texas

Arrasa en nominaciones a los Grammy Latinos, tiene diez, y sin duda su año ha sido inmejorable. Bad Bunny arrasa con sus canciones y su estilo, atreviéndose incluso a hacer sus pinitos en el cine (ha participado en Bullet Train junto a Brad Pitt). Sin embargo su último gesto ha demostrado que detrás del artista se esconde también un lado muy humano. Benito Antonio Martínez, así se llama realmente el intérprete de Neverita, ha contribuido con una aportación económica a la compra de una casa para una de las niñas supervivientes del terrible tiroteo de la escuela de Uvalde, en Texas, que se cobró la vida de 19 niños y dos profesores el pasado mes de mayo. La niña era vecina del autor del delito por lo que la asociación sin ánimo de lucro Correa Family Foundation comenzó a reunir fondos para comprar una nueva casa a la familia.

Además de contribuir con una generosa donación a través de su fundación Good Bunny, el artista invitó a la pequeña a la zona VIP de uno de sus conciertos donde pudo conocerle (estuvieron además los padres de uno de los niños fallecidos). La fundación Correa Family dejó constancia de este tierno encuentro, dando las gracias además al rey del trap latino. “Muchas gracias a Bad Bunny por darle la bienvenida a nuestra heroína del mes, Mayah Zamora, a su concierto, y por asegurarse de que ella tuvo una noche bella y divertida bailando con su familia" escribió la organización. A la compra de la vivienda contribuyeron además los reggaetoneros Wisin y Yandel, como ha informado Variety. El responsable de la fundación aseguró en dicha publicación que esperan que en esta nueva residencia la familia se sienta cómoda y reconstruya su vida.

Bad Bunny alcanzó la fama hace unos seis años con el tema Tú no vive así y desde entonces no deja de acumular hitos en su carrera. Desde 2017 su nombre aparece en la lista de nominados de los Grammy Latinos, donde este año opta a 10 premios, y en 2020 se convirtió en el artista de habla hispana más escuchado en Spotify. En este 2022 además se ha convertido, por tercer año consecutivo, en el artista más escuchado en plataformas como Spotify, y además Un verano sin ti, su actual álbum, ha sido número 1 durante 11 semanas (no consecutivas, eso sí) en Billboard. Suma y sigue.

No obstante no todo es música en su vida. Más desconocida es su faceta solidaria a través de la fundación Good Bunny que creó con el objetivo de promover el talento de los más jóvenes en disciplinas como la música, las artes y el deporte. Pretende además acabar con la desigualdad racial logrando que los niños latinoamericanos abracen su cultura. “La fundación surgió del deseo de hacer cosas buenas, cosas positivas, de querer ayudar, dar alegría, esperanza y amor. Nació de un deseo genuino del corazón” ha dicho. Entre sus iniciativas estuvo la donación de regalos de Navidad a 30 mil niños puertorriqueños en 2018 y 2019 y la entrega de 100 mil dólares en el Teletón de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (en 2018). Una generosidad de la que no suele alardear manteniendo este lado bueno detrás del “chico malo” de los escenarios.

La masacre en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, en el sur de Estados Unidos, conmocionó no solo a la sociedad americana el pasado mes de mayo sino a medio mundo. El tiroteo, perpetrado por Salvador Ramos, un estudiante de 18 años, se cobró la vida de 19 niños y dos profesores antes de que el agresor fuera abatido por la policía. La tragedia reabrió el debate sobre el acceso a las armas de fuego en el país con numerosas voces conocidas como la de Matthew McConaughey, natural de la ciudad texana, pidiendo al gobierno un cambio en las leyes.