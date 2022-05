El dolor de Matthew McConaughey tras el tiroteo en su ciudad natal en Texas, en el que murieron 19 niños

El mundo sigue conmocionado por el terrible tiroteo perpetrado por un joven de 18 años en una escuela primaria de Uvalde, en el estado de Texas (Estados Unidos), en el que 19 niños (en total hubo 22 víctimas mortales, entre ellas el tirador) perdieron la vida. Han sido miles las reacciones de condena a lo ocurrido y las peticiones de reforzar el control de la venta de armas de fuego, uno de los debates más intensos y recurrentes en Estados Unidos. Se pide además poner más medios para tratar las enfermedades mentales. Entre los numerosos rostros conocidos que han manifestado su tristeza e impotencia ante lo ocurrido está el actor Matthew McConaughey, que precisamente es originario de esta ciudad texana. El intérprete ha hecho público un emotivo mensaje dirigido a sus paisanos en el que pone el acento precisamente en la violencia que cada año causan las armas de fuego en su país.

“Como todos sabéis ha habido otro tiroteo masivo hoy, esta vez en mi ciudad natal, Uvalde, Texas. Una vez más, hemos probado de manera trágica que estamos fallando en ser responsables con los derechos que nuestra libertad nos garantiza”. Continúa pidiendo a los americanos que “echen un vistazo a su imagen en el espejo”. “¿Qué es lo que valoramos de verdad? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Qué pequeños sacrificios podemos hacer hoy para mantener una nación, estado y vecindario seguros y sanos mañana?”. Su mensaje finalizó con una contundente petición para “dejar de poner excusas y de aceptar estas trágicas realidades como algo establecido”. Calificó la violencia provocada por las armas de fuego como una “epidemia que podemos controlar”. “Tenemos que pasar a la acción para que ningún padre experimente lo que los padres en Uvalde y otros antes que ellos han afrontado” señaló.

El intérprete abandonó la citada ciudad de Texas a la edad de once años para trasladarse con su familia a Longview, también en el estado texano. Tuvo un sentido recuerdo para estos padres que hoy lloran la pérdida de sus hijos, cuyas edades estaban comprendidas entre los 8 y los 10 años. “Y a quienes se han despedido de sus seres queridos hoy sin saber que iba a ser un adiós para siempre… no hay palabras que puedan consolar vuestro dolor, pero si las oraciones pueden proporcionaros ayuda, no dejaremos que dejen de llegar”. El oscarizado actor siempre ha estado muy involucrado en los asuntos de su ciudad natal e incluso se planteó presentarse a un cargo político el pasado año. En el mes de noviembre de 2021 aseguró que no seguiría adelante con este proyecto político, aunque se sentía honrado por haber sido considerado para ello.

Taylor Swift recuerda otras tragedias en las escuelas

No solo él ha utilizado sus perfiles para reflejar el dolor y la rabia que siente tras este terrible suceso, que engrosa la negra lista de tiroteos mortales en el país americano. “Señor, suficiente. Niños pequeños y sus profesoras. Asombrada, enfadada, con el corazón roto” escribió Jill Biden, una impotencia que compartió su marido, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. “¿Por qué tenemos que vivir esta carnicería?” escribió el político, que parece decidido a retomar las posibles medidas legales para frenar estas matanzas. A esta condena se han unido expresidentes americanos como Barack Obama y Bill Clinton, gobernadores de otros estados y celebrities como el deportista LeBron James, que tuiteó: “Ya es suficiente. Esos eran niños y seguimos poniéndolos en peligro en los colegios. En los colegios donde se supone que están más seguros”. La cantante Olivia Rodrigo paró su concierto en Los Ángeles para hablar, sin poder contener las lágrimas, de lo ocurrido.

El rapero Offset pidió oraciones para todos los que “viven en Texas” y recordó de nuevo que los muertos eran solo niños. El actor Elijah Wood: “Mi corazón está con las familias y los niños de la escuela Robb Elementary, en Texas. Realmente horrible”. “La violencia de las armas es una epidemia en América. Es cruel que las autoridades no hagan nada para cambiar esta tendencia violenta” escribió Rosanna Arquette, pidiendo un cambio en las leyes que regulan el uso de las armas. “Llena de rabia y dolor, rota por los asesinatos en Uvalde” comienza Taylor Swift, que recuerda otras masacres en centros escolares como las de Buffalo y Laguna Woods. “(Rota) Por la manera en la que nosotros, como nación, nos hemos acostumbrado a una angustia insondable e insoportable. Las palabras de Steve suenan tan verdaderas y profundas” escribe en referencia al emocionado discurso de Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors en una rueda de prensa previa al encuentro del equipo de la NBA.

El entrenador de la NBA, Steve Kerr, emociona con sus palabras

“Cualquier pregunta de baloncesto no importa. En los últimos 10 días, hemos tenido a ancianos negros asesinados en un supermercado en Buffalo, hemos tenido a asiáticos que asisten a la iglesia asesinados en el sur de California, y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Basta ya. Estoy cansado de venir aquí y dar condolencias a las familias devastadas” dijo Steve. Rachel Lindsay: “Mi corazón está roto por estos niños, el personal y las familias de la escuela. La falta de progreso en cómo protegemos las vidas inocentes de la violencia insensible de las armas es algo que avergüenza a este país”. Kerry Washington: “Como madre, esto es una tragedia inimaginable. La escuela debe ser un lugar seguro. Mi corazón está roto de dolor y sufre por cada una de las familias afectadas por lo ocurrido en Texas”. Maria Shriver, Chris Evans y un largo etcétera de reconocidos representantes de la música, el cine y la cultura, además de millones de personas en todo el mundo, han mostrado su consternación.

Un joven de 18 años natural de la misma ciudad de Uvalde, Texas, fue el culpable de esta matanza en una escuela de educación primaria en la que fallecieron 19 niños y dos de sus profesores. Él mismo fue abatido por las autoridades cuando llegaron al lugar del suceso. Además de las víctimas mortales, hubo varios heridos por los disparos del sospechoso, entre ellos dos agentes de policía. Antes de acudir a la escuela, el joven también había disparado a su abuela. El pasado 2019, en la localidad texana de El Paso otro joven de 21 años mató a 23 personas, uno más de los trágicos tiroteos que se han registrado en los últimos años en centros escolares de Estados Unidos como Columbine (1999, 13 muertos), Virginia Tech (2007, 33 muertos), Sandy Hook (2012, 26 muertos) y Parkland (2018, 17 muertos).