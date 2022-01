¡Qué cambiados están los niños! Matthew McConaughey y su mujer se van de estreno en familia Levi, de 13 años, Vida, 11, y Livingston, de 8, que no suelen aparecer en público, se unieron a sus padres en la première de '¡Canta! 2'

Es una película destinada a la familia y es así precisamente como ha llegado uno de sus protagonistas, acompañado por la suya. El actor Matthew McConaughey acudió al estreno de la segunda parte de la película de animación ¡Canta!, donde vuelve a poner voz al personaje de Buste, acompañado por su mujer Camila Alves, de 39 años, y sus tres hijos. No es frecuente ver a los niños en ocasiones públicas, aunque esta ha sido la perfecta para comprobar cuánto han crecido los hijos del oscarizado artista. Levi, de 13 años, Livingston, de 8, y Vida, 11, se unieron a sus padres en la alfombra roja, algo que encantó a su madre, que dejó constancia de lo especial que había sido la noche.

“Los tres hombres de mi vida… qué bendición ver cómo han crecido” apuntó Camila. Están muy cambiados y se ha podido comprobar lo mucho que, por ejemplo, se parecen Levi y Livingston a su padre, mientras que Vida es quizá más similar a su madre. ¿O son los tres la perfecta mezcla de genes de ambos? Tampoco McConaughey, que en la cinta se mete en la “piel” de un koala muy optimista a quien le encanta el mundo del espectáculo, pudo evitar presumir de familia. Compañeros de profesión del actor como Reese Whiterspoon le respondieron que efectivamente la foto era magnífica.

Camila publicará un libro en 2022

La pareja atraviesa un momento dulce en el terreno profesional pues a los proyectos de Matthew, de 52 años, se unen los de Camila, que está a punto de lanzar su libro infantil Just Try One bite. Cuenta este volumen la historia de tres niños que intentan que sus padres que intentan que sus padres cambien su alimentación y pasen de los helados y el pollo frito a alimentos más saludables. Se trata con esta historia precisamente de inculcar a los más pequeños buenos hábitos en el terreno de la alimentación, para lo que Camila ha unido sus esfuerzos al escritor Adam Mansbach. El libro se publicará el próximo 22 de marzo.

Después de trabajar en más de cincuenta películas, como Sahara, Dazed and Confuse o Novia por contrato, Matthew McConaughey alcanzó la gloria en 2014 gracias a Dallas Buyers Club y Ron Woodroof, un tejano diagnosticado de SIDA que luchó contra la Administración, que no le permitía tomar los medicamentos que mejoraban sus síntomas. Un espectacular papel que le valió el aplauso unánime de la crítica, un Oscar, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. Lleva una vida tranquila y bohemia junto a su mujer Camila, la bella modelo brasileña que le robó el corazón.

Tras más de seis años de noviazgo y dos hijos en común, el actor decidió pedir matrimonio a Camila en 2011. "Le pregunté a Camila si quería casarse conmigo. Feliz Navidad", publicó en diciembre de ese año. El 9 de junio de 2012 se dieron el "sí, quiero" en una boda de ensueño celebrada en Texas. Un mes más tarde, anunciaron que iban a ser padres por tercera vez.

