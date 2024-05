Ana María Aldón sorprende al anunciar medidas legales contra su exmarido José Ortega Cano La diseñadora explicó que su decisión obedece a que el diestro no cumple con sus obligaciones

Ana María Aldón ha continuado con su vida tras separarse hace un año y medio de José Ortega Cano, junto a quien estuvo una década y con quien tiene un hijo José María, nacido en 2013. La diseñadora, que ha lanzado una tienda de moda online, sorprendía en su última aparición en televisión anunciando que piensa en tomar medidas legales contra su exmarido, una determinación que según Ana María obedece a que el diestro no cumple con sus obligaciones. Ana María participaba como colaboradora en el programa Fiesta y explicaba la decisión que ha tomado después de que Luis Rollán desvelara que no atraviesa un buen momento personal.

"Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen" comentó. Aunque no quiso extenderse acerca de los desencuentros que tiene con su exmarido y tampoco detalló en qué consiste ese incumplimiento que ha revelado, Ana María pidió tiempo. "Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas. Tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas" dijo Ana María. José Ortega Cano comentaba estos días que volverá a participar en dos festejos taurinos, aunque no tiene planeado regresar a los ruedos.

La hija del diestro, Gloria Ortega, reflejaba la cantidad de mensajes que recibía tras las declaraciones de Ana María en televisión. Mostraba los que apoyaban al diestro y criticaban la actitud de Ana María, dejando así clara su postura ante las palabras de la diseñadora. Gloria reconocía además los cuidados y el amor que les ha dado su padre con motivo del día de la madre. "Los padres que asumen el rol de madres son héroes silenciosos, tejedores de afecto" comenzaba su mensaje que finalizaba con un agradecimiento: "Gracias a todas las madres y a todos los padres que les toca hacer de madre, que viven por y para nosotros".

Ana María Aldón ha rehecho su vida junto a Eladio, con quien tiene planes de boda. La diseñadora se divorció de José Ortega Cano a principios de 2023 y ese mismo año se cruzó Eladio en su camino. Desde ese momento se confesó muy ilusionada, con ganas de vivir, enamorada y dedicada en cuerpo y alma a su pareja, sus hijos, nietas y a sus proyectos profesionales. La diseñadora ha puesto en marcha un negocio de moda online y colabora con el programa Fiesta, que cada fin de semana presenta Emma García. Su relación con José Ortega Cano, con quien protagonizó un problemático divorcio, parecía cordial y a ambos se les había visto juntos en la comunión de su hijo el pasado mes de abril de 2023.