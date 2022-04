Las dolorosas palabras de Ana María Aldón sobre su pasado al hablar de su padre

Ana María Aldón está en el punto de mira de la prensa del corazón. Tras unas semanas hablando de su situación con José Ortega Cano, la colaboradora ha hablado esta vez de sus orígenes en su ciudad natal, Sanlúcar de Barrameda, donde la pequeña de seis hermanos regentaba una tienda de alimentación. "He vivido muchos momentos malos. La infancia fue dura, fue demasiado dura", ha reconocido la andaluza al emocionarse con un vídeo en el que sus hermanos y sus vecinos hablaban de ella, recordando cómo era la colaboradora de joven. "Luchadora" y "valiente", así le han calificado en varias ocasiones familiares y amigos. Sin embargo, y como bien ha dicho la misma Ana María, su vida no ha sido nada fácil. Al pensar en su pasado, la de Sanlúcar se ha querido sincerar sobre lo que sentía respecto a su familia y, sobre todo, de los malos momentos que vivió con su padre y lo que significaron para ella en Viva la vida.

La diseñadora se ha enfrentado a la sala de los espejos donde ha hecho un repaso a su infancia y todo lo vivido en ella. En el apartado en el que más ha sufrido ha sido el de su padre, por lo duro que fue con ella y sus hermanos y, sobre todo, lo mal que trataba a su madre. "Físicamente me parezco a mi padre y no he querido nunca pensar que me puedo parecer a mi padre. No quiero", lamentaba Ana María Aldón al recordarle. La diseñadora ya había hablado en su paso por Supervivientes de su progenitor y de la violencia física que tuvieron que ver en la casa durante años. De hecho, sus familiares han contado en el vídeo cómo fue la colaboradora la que defendía en ocasiones a su madre de los golpes. "Para mí fue un paso muy importante el que di en Supervivientes, porque era algo que te va torturando y sentía la necesidad de contarlo porque mi madre ya tenía una edad. Sentía la necesidad de pedir perdón a mi familia. Yo tampoco tenía culpa de haber crecido de aquella manera y que mi personalidad se formara por aquel entorno", reconocía Ana María.

Otro de sus momentos más difíciles fue cuando tuvo que tomar la medicación: "Yo soy valiente y me he enfrentado a muchas cosas en mi vida. Sabía que era valiente, pero hubo unos años que yo no tenía valor. Tuve valor hasta que llegó un momento que no podía levantarme de la cama, ni afrontar el día a día. Me caía de la cama. Entonces vino un médico y ya empecé a medicarme en el 2014, cuando mi marido no estaba y estaba sola con mi niño", recordaba con tristeza Ana María Aldón, haciendo referencia a que su marido, por aquel entonces, llevaba unos meses ingresado en prisión. "Me vengo abajo por la situación que estaba viviendo, por el año y pico que llevaba viviendo por la presión mediática a la que yo no estaba acostumbrada. No era ya la mochila que cargaba de la infancia, sino un cúmulo de cosas añadidas que pesaban mucho", confesaba la mujer de José Ortega Cano.

Pero entre esas dificultades estaba la familia de Ana María en la que siempre se ha podido apoyar, a pesar de que como ella dice "nunca les he contado nada". Sin embargo, para la diseñadora son "el pilar más importante que tengo en mi vida". Al hacer balance de sus hermanos y su madre, la mujer del diestro ha reconocido que con su hermano Fermín siempre le ha vinculado algo muy especial: "Con mi hermano Fermín me llevo un año y medio y los dos hemos vivido las mismas cosas y nos hemos escondido en el mismo sitio para no ver, para no sufrir… Pero él tiene un momento malo ahora y ya mañana no se acuerda, en cambio yo tengo un momento malo ahora y lo voy arrastrando. Eso es lo que nos hace diferentes".

También, la esposa de Ortega Cano ha tenido unas emotivas palabras para su madre: "Ojalá hubiese nacido yo como ella. Ojalá me pareciera en todo a ella. Pero cada una es como es y yo también tengo defectos y muchas virtudes. Ella es todo corazón. Nunca levantó la voz, nunca fue capaz de llevar la contraria", contaba Ana María, añadiendo los valores que le había transmitido su familia, "humildad, es uno de los valores. Son muy trabajadores", resaltaba. "También el corazón tan grande que tienen todos y, mayormente, el respeto con el que nos tratamos", finalizaba la de Sanlúcar, enorgulleciéndose de sus hermanos y, sobre todo, de su madre Celia.

Ana María y su semana con Ortega Cano

No obstante, y además de hablar sobre su infancia, Ana María Aldón también ha querido hacer referencia, al principio de la conversación, a la bonita Semana Santa que había pasado en familia con su marido y su hijo pequeño: "Ha sido una semana muy reponedora". "Con mi marido hemos pasado unos días muy muy buenos y lo he visto muy animado. Lo veo mejor. Él estaba muy venido abajo y ahora lo veo que está haciendo cosas, con proyectos... Y conmigo también muy bien", expresaba la colaboradora.

Además, ha vuelto a hablar del momento en el que su marido hacía referencia hace unos días a la medicación que tomaba la colaboradora para hacer frente a la depresion que sufrió hace años. Una palabras que molestaron a la diseñadora ya que decía que no era del todo cierto, algo con lo que Gloria Camila no ha estado del todo de acuerdo. Sin embargo, Ana María le ha quitado hierro al asunto asegurando que "no se acordaría", pero que conocimiento sobre ello sí tenía. Además, ha querido hacer ver la buena relación que tiene con la hija del diestro, manteniendo las distancias: "Ella va a su programa y habla en su programa y yo vengo al mío y yo hablo en el mío", decía tranquilamente, añadiendo que "ella puede hablar donde quiera y yo también, tengo el mismo derecho que todos".

