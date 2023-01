Las primeras palabras de Gloria Camila tras la firma del divorcio entre su padre Ortega Cano y Ana María Aldón

La separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha finalizado. El matrimonio que formaban el torero y la diseñadora, que son padres de un hijo, han firmado el divorcio tal y como contaba hace solo unas horas Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa. Tras ese paso definitivo, Gloria Camila ha reaparecido en público. La hija del diestro y Rocío Jurado ha explicado cómo se encuentra el diestro después de conocerse la noticia y ha hablado de lo unidos que están ambos.

Ortega Cano y Ana María Aldón ya han firmado su divorcio

Él simplemente está siendo feliz, no sé si soltero o casado, pero él ahora está siendo feliz y ya está", ha confesado sobre su padre, del que está muy pendiente."Siempre hemos tenido muy buena relación", confesaba a los periodistas la propia Gloria Camila sobre Ortega Cano, quien ha asegurado que ellos siempre han sido "uña y carne". El diestro y la joven de 27 años no se separan ni un segundo. De hecho, la última vez que se les vio juntos fue en la inauguración del museo del propio torero en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Es más, ese día seguramente lo recordará Gloria Camila, puesto que fue cuando sufrió el robo de su móvil.

Su hija Gloria Camila, Rocío Flores, Rosa Benito y más amigos arropan a Ortega Cano en el homenaje a su carrera

Sin mencionar nada del divorcio de su padre, algo en lo que ella propiamente ha dicho que no quería entrar, Gloria Camila ha recalcado que lo único que podía decir era lo "feliz" que está Ortega Cano: "Me alegro de que papá esté feliz, yo también estoy feliz si él está feliz, y le deseo lo mejor de todo y le amo", decía a los periodistas, insistiendo y haciendo hincapié en el buen estado de ánimo que tenía ahora su padre, agregando que no sabía "nada" de la firma del divorcio.

La tensa conversación entre Gloria Camila y Ana María Aldón: 'Esas frases eran dolorosas antes, ahora no'

Al ser preguntada sobre si le desea lo mejor a Ana María Aldón en esta nueva etapa que comienza y ya con los papeles resueltos: "A todo el mundo", señalaba la hija de Ortega Cano sin querer entrar en más detalles e intentando evitar pronunciarse también sobre la ex de su padre. De hecho, se sabe por descontado que la relación entre las dos está más rota que nunca desde hace tiempo, y ahora con el divorcio firmado aún más si cabe. Además, la entrevistada también ha desvelado cómo se encuentra ella actualmente, después de alejarse de los focos de la televisión por salud mental. "Hay veces que te viene una ola de repente, pero luego la surfeamos y ya la pasamos. Pero al final ya te haces", aseguraba la hija de Ortega Cano, explicando que poco a poco está mejor y que todo acaba volviendo a su cauce inicial.