La tensa conversación entre Gloria Camila y Ana María Aldón: 'Esas frases eran dolorosas antes, ahora no'

Las cosas dentro de la familia de José Ortega Cano continúan como se quedaron en 2022, sin solucionarse. Y es que, la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila no tiene vuelta de hoja. La posible reconciliación que pudiera haber entre las dos queda muy lejos, y prueba de ello es la tensa conversación que han mantenido durante la tarde de este domingo. Meses después de desencuentros, la hija del torero y la diseñadora han vuelto a conversar. Aunque esta vez lo han hecho intercambiándose algún que otro reproche. Pero además de esto, Gloria Camila también ha aclarado unos asuntos del museo dedicado a su padre que se inaugura este próximo jueves 19 de enero.

Antes del encontronazo, Iván González hacía público un comentario que le había hecho Gloria Camila en privado sobre Ana María Aldón, en el que dejaba entrever que aún mantiene sus diferencias con ella. Según el colaborador, la hija del diestro le había reprochado que él era "del team Ana María". Algo que no ha sentado del todo bien a la de Sanlúcar, a pesar de que la hija de Ortega Cano hacía su aparición telefónica y desmentía esas palabras: "Yo, Ana María, no he dicho con quién puede tener relación o no, yo ahí no me meto", decía Gloria en Fiesta. A lo que Ana María respondía muy seca, "a Iván se lo has dicho. Te molesta que se lleve bien conmigo". Pero la tía de Rocío Flores insistía en que ella no decía con quién debía juntarse ella o no.

Mientras Gloria le repetía, Ana María continuaba también con lo suyo: "Tampoco es cuestión de reprocharle que es del team Ana María. Somos todos del team de la humanidad. Somos todos compañeros de trabajo y nos tenemos que llevar bien", le increpaba. Sin embargo, lejos de terminarse ahí la conversación, Gloria Camila le contestaba generando una alta tensión en el plató: "Si fuéramos todos seres humanos, lo seríamos de verdad, y no solo en un programa de televisión", le interpelaba. Unas palabras que dejaban a cuadros a Ana María, ya que la hija de Ortega Cano no ha dado más pie a respuestas y ha cortado la llamada, dejándoles con la palabra en la boca. "Al final, la última palabra la tiene siempre ella y me ha dicho que tengo falta de humanidad. Que la tengo en la televisión, pero que fuera no. Que soy un robot", decía. "Ella siempre tiene que decir la última frase y que te deje en un mal lugar. Estoy acostumbrada. Esas frases eran dolorosas antes, ahora no", remataba la andaluza.

Ante las palabras de Gloria Camila, a Ana María Aldón le han preguntado si en algún momento había sentido falta de humanidad en el domicilio que compartía con Ortega Cano, concretamente, por un episodio en que el torero y su hija preparaban la mesa y no daban sitio a la colaboradora: "Eso sí que sería muy mala persona si dijera que eso es cierto. Las veces que no he compartido mesa con ellos ha sido por decisión propia”. Además, Aldón ha confesado haber recibido llamadas en el pasado "con faltas de respeto". Sin embargo, la diseñadora no ha dado más detalles al respecto.