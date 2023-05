La tajante respuesta de Gloria Camila a las recientes declaraciones de Gema Aldón durante la comunión de su hermano La influencer no pudo asistir a la ceremonia y la hija de Ana Maía Aldón confesó que 'no echaba de menos a nadie'

Poco ha tardado Gloria Camila en reaparecer públicamente para responder a las declaraciones que hizo Gema Aldón durante la comunión de su hermano José María el pasado sábado 29 de abril. La influencer no pudo asistir a este día tan importante para su familia porque tal y como ella misma contó a través de su perfil público, se encontraba en pleno período de exámenes y que esa misma mañana había tenido su última prueba. Tras la ceremonia, la hija de Ana María Aldón contestó a las preguntas de la prensa y confesó que "no había echado de menos a nadie". Unas declaraciones a las que la hija de 'La Más Grande' y José Ortega Cano ha querido contestar de forma tajante y tirando de humor. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta!

