Gloria Camila confiesa que ha llegado al límite ante tanta presión y que está en tratamiento psicológico

La convulsa situación que está viviendo José Ortega Cano está pasando factura a los miembros de su familia, sobre todo a Gloria Camila. La joven de 26 años está en un momento complicado, en el que ella misma ha reconocido que, al ser muy sensible, le es difícil de manejar lo que está sucediendo. Por este motivo, la hija del torero ha confesado estar recibiendo tratamiento psicológico: "Todo me afecta más de lo que aparento. He empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad", se sinceraba la colaboradora de televisión.

Gloria Camila ha contado que hay varios asuntos que le están sobrepasando en estos momentos de su vida. "Estoy en tratamiento con una psicóloga maravillosa. Así estoy tratándome. Todo me afecta y todos me importan", señalaba la influencer. Aunque la persona que más le inquieta en este caso es José Ortega Cano: "El que me preocupa ahora es mi padre. Y es una cosa que me afecta mucho emocionalmente", comentaba emocionada en Ya es verano. Y es que, según ha explicado, el torero no está pasado por su mejor etapa y ella sufre por verle así: "Es una persona maravillosa. Siempre he dicho que es mi pilar. Lo está pasando mal últimamente. Pediría un poquito más de cariño y suavidad a la hora de tocar los temas".

"Mi padre es una persona que está débil de salud y es una persona vulnerable. Intento no darle más disgustos y no agrandar las cosas. No le viene bien. Él se altera", contaba Gloria Camila, preocupada por la situación del torero. Aprovechando la coyuntura, ha querido pedir disculpas a la prensa que ha estado siguiendo a su padre en estas últimas semanas, por si este había respondido de malas maneras: "Se pone muy nervioso y por cualquier cosa estalla", decía, resaltando de nuevo que le afectaba mucho verle de esta forma.

Gloria Camila tiende puentes con Ana María Aldón

Gloria Camila es una persona que siempre ha tenido muy en cuenta los temas que involucran a la salud mental: "Yo en su día en Ya son las ocho lo dije, 'hay veces que tenemos que ponernos en manos de profesionales porque la salud mental es muy importante', y se me echaron encima. Es una realidad que hay a dia de hoy". En esta línea, y siendo conocedora del estado de Ana María Aldón, que desde hace unas semanas está luchando por no recaer en la depresión -a pesar de haber "tocado fondo" como dijo en su día la diseñadora-, la hija del diestro ha destacado que la colaboradora haya puesto remedio: "Me alegro que haya tomado cartas en el asunto porque ayuda mucho un profesional. A mí Ana me da pena, le tengo cariño. Es que no dejo de querer a una persona por lo que pueda pasar", confesaba la joven. Ante esta situación, ha querido trasladar su apoyo a la mujer de su padre: "Desde aquí le mando todo mi apoyo a Ana en su recuperación. Espero que todo pase".