Quiénes forman la familia menos mediática de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco en la emisión de la primera parte de su documental dejó claro que había una parte de su familia que nada tenían que ver con los medios y que la había apoyado fervientemente durante los veinte años que ha durado su calvario. La hija de Rocío Jurado hablaba de "los elegidos", a los cuales considera de absoluta confianza y que han sido su máximo apoyo en todo el proceso. En una de sus últimas entrevistas la colaboradora ha vuelto a referirse a esa familia no mediática que ha estado a su lado y que aparecerá en los próximos episodios de su especial Montealto, el regreso a la casa de Rocío Jurado. "Los Jurado, los Mohedano y los Carrasco que no han hablado nunca por respeto a mí, ahora van a hablar", ha dicho de un modo rotundo. Pero, ¿quiénes son los que forman parte de esa familia menos mediática?

-¿Cuál es el motivo de su cambio de imagen? La estilista de Rocío Carrasco nos da la respuesta

VER GALERÍA

Sus primas Ani y Rocío

Las primas Ani y Rocío se ganaron todo el cariño del público gracias a su intervención con motivo de la primera parte del docu-reality, Rocío, contar la verdad para seguir viva. "Hay mucha familia que no es mediática y te queremos", señalaban Ani y Rocío, que conectaron a través de una videollamada con el programa desde Chipiona para mostrarle su apoyo incondicional. "Queremos apoyarte y estar contigo. Que nos sientas cerca en estos momentos tan difíciles para ti. Te mereces ser feliz", decía una de ellas. Sus primas fueron de las pocas personas a las que Rocío Carrasco contó el infierno que estaba viviendo con Antonio David Flores y a una de ellas la alertó del episodio que había vivido con el exguardia civil cuando, según su testimonio, éste amenazó con tirarla por la ventana. Ambas durante su intervención quisieron destacar el papel tan importante que había tenido Fidel Albiac en la vida de Rocío. "Un hombre que te adora y siempre ha sabido estar ahí", señalaban, no sin antes despedirse en directo de su prima con las palabras "te quiero, llámame luego", que demostraban la relación tan cercana que existe entre ellas

VER GALERÍA .

Sus tíos Antonio y Ramón Carrasco

Antonio Carrasco, el hermano del fallecido Pedro Carrasco, ha sido otro de los apoyos fundamentales de Rocío. Él fue su padrino de boda cuando se casó en 2016 con Fidel Albiac, ocupando el lugar que hubiera correspondido a su padre fallecido en 2001. El hermano del exboxeador no es frecuente que se pronuncie y mantiene una vida al margen de las polémicas que salpican a la familia, aunque ha salido en su defensa en algunas ocasiones. Fue en 2016 cuando manifestaba de manera pública su apoyo a Rocío en declaraciones que recogió Semana. "Estaré al lado de mi sobrina a muerte, como siempre. Ella no solo me tiene a mí, tiene muchos amigos que la cuidan y la quieren, lo que pasa es que cuando tengan que salir, saldrán, y cuando tengan que hablar, hablarán", señaló.

-Rocío Carrasco revela que se reconcilió con su padre antes de su muerte y Raque Mosquera le responde

Antonio volvió a romper su silencio en la última entrega de Rocío, contar la verdad para seguir viva reiterando que su sobrina cuenta con todo el amor de su familia paterna. “Aquí nos tienes para lo que necesites. Quiero que sepa la gente que tú sí tienes una familia y la has tenido siempre", decía Antonio Carrasco. Su mujer Maribel también quiso pronunciarse acerca del documental y quiso dar su opinión sobre algunos de los recuerdos que narró Rocío en la docuserie. Rosa Benito, presente en el programa, calificó a los dos como muy buenas personas: "Con Antonio nos hemos reído muchísimo y son unas personas maravillosas". Antonio y Maribel tienen dos hijos Fernando y Antonio que, como dijo su padre entonces, apoyan también a su prima.

VER GALERÍA

Pedro Carrasco tenía otro hermano, Ramón, también muy discreto y que durante un homenaje al mejor boxeador español de todos los tiempos manifestó la buena relación que mantiene con su sobrina. "Mi relación es buena. Pero no entro en su familia o en su forma de vivir. No doy consejos a Rocío porque ella ya es mayorcita", declaró Ramón, que reside en Almería con su mujer y sus hijas.

Rosario, mediadora de la familia

Sin duda la más cercana del clan de los Mohedano es su prima Rosario Mohedano. La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha ejercido como mediadora de su familia. Ella le ha brindado su apoyo en numerosas ocasiones. "Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas", fue su reacción al escuchar las palabras de su prima en el documental. "Ni una más, todo mi apoyo, no al maltrato, paz, vida, actitud", escribió junto a una foto de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac el 7 de septiembre de 2016. Recordemos que la hija de Rocío Jurado al ver a Rosario entre los invitados exclamó: "Después de 16 años, ¡lo he conseguido, prima!". La cantante, muy feliz por ella, contestó: "¡Estás guapísima! Me encanta todo, el vestido, el recogido, el maquillaje, todo…". Las palabras de Rocío hacia su prima Rosario siempre han sido de elogio. "Mi prima es maravillosa, buena madre, tiene buen trasfondo, como ha dicho Rosa Benito", Y añadió: "Yo tengo buena relación con Rosario. Cuando habló con ella no habló de su madre ni de su madre, le pregunto por los niños".

VER GALERÍA

Rocío Carrasco también fue una de las invitadas a la boda de su prima Rosario y Andrés Fernández, que tuvo lugar el 8 de abril de 2011, en la finca Yerbabuena (Sevilla). La hija de Rocío Jurado acudió con Fidel Albiac y coincidió en la celebración con toda su familia materna, una imagen que no se ha vuelto a repetir y que fue portada de la revista ¡HOLA!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.