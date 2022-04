Marta Riesco, tras romper con Antonio David: 'Rocío Flores me ha estado consolando' Según ha contado la periodista, la hija del ex guardia civil es un gran apoyo en estos momentos tan complicados

Marta Riesco ha reaparecido en El programa de Ana Rosa tras romper con Antonio David Flores el pasado viernes. La periodista, muy afectada, ha contado cómo se encuentra y ha hecho unas declaraciones muy sorprendentes sobre Rocío Flores, la hija de su ex. Según ha asegurado, la joven colaboradora ha estado muy pendiente de ella estos días, convirtiéndose en uno de sus mejores apoyos. "Ella no tiene nada que ver con esto, al revés, vamos a quitarla de aquí. Me ha cogido el teléfono, me ha estado consolando, hemos estado hablando... Rocío fuerísima de todo esto porque respeta la decisión que ha tomado su padre", ha declarado. "Desde aquí agradezco todas las llamadas que hemos tenido", ha añadido. Para la reportera el gesto de Rocío demuestra que las tensiones se estaban solucionando y que la ruptura se ha producido inesperadamente. "Todo estaba encaminado a que se solucionara y en el mejor momento es cuando ha ocurrido esto", ha dicho.

Rocío, por su parte, tan solo vio en directo el instante en el que Marta rompía con Antonio David. Desde entonces, permanece totalmente desconectada y prefiere mantenerse al margen de esta historia. No quiere pronunciarse y sigue centrada en su recuperación, ya que recientemente se sometió a una lipoescultura y está muy dolorida.

Tras estas declaraciones sobre Rocío, la reportera ha subrayado que Antonio David es un "padrazo". "Estoy con él sabiendo que su prioridad son sus hijos", ha explicado, reconociendo que ella también quería u sitio en la vida del ex guardia civil. "Por donde no puedo pasar, después de ocho meses desde que ha dicho públicamente que se separa, es estar encerrada en una casa para hacer daño a otras personas. Que mi felicidad no llegue por miedo a otras personas que no sean sus hijos".

Marta está "muy decepcionada" con Antonio David. "Según han ido pasando los días la situación ha ido empeorando. Yo pensaba que iba a tener una llamada y esa llamada no se producido", ha confesado. La periodista no quiere "victimizarse" y cree que su romance se ha roto por la presión que sufre el ex guardia civil. "Hemos tenido muchos problemas alrededor de nuestra relación. Creo que a él sinceramente se ha bloqueado y no sabe qué hacer con su vida", ha dicho entre lágrimas. Además, ha desvelado que el que fuera marido de Rocío Carrasco no se encuentra bien anímicamente. "No soy la única persona que no sabe de él porque a la gente de su entorno más íntimo tampoco le coge el teléfono. Sé que no está bien psicológicamente, le han pasado muchas cosas este último año".

Lo que no ha revelado es el motivo por el que Antonio David decidió no ir a su fiesta de cumpleaños. "El argumento no lo puedo dar porque implica a otras personas. Solo puedo decir que la culpa al final la tiene él porque es la persona que tiene que poner las cartas sobre la mesa de la misma manera que las he puesto yo. Él es un grandísimo padre y puede que por eso no pudiese poner toda la carne en el asador". La periodista ha reconocido que intuía que el ex guardia civil no iba a asistir a su fiesta. "Estábamos en nuestra casa y se tuvo que ir mucho más pronto de lo que él debía por cosas personales", ha comenzado diciendo. Entonces, para evitar su posible ausencia, cambiaron de manera conjunta la fecha, del martes al viernes, "para que le diera tiempo a hacer todas las cosas que tenía que hacer".

Por último, Marta ha asegurado que sabe perfectamente por qué Antonio David y Olga Moreno no han firmado todavía su divorcio. "Yo sé la respuesta pero no te la puedo decir... Accedo a sentarme a sentarme a hablar de lo que tiene que ver conmigo, eso es cosa de ellos".

