El reproche de Joaquín Prat a Marta Riesco que ha terminado en un duro encontronazo en directo

Joaquín Prat y Marta Riesco han protagonizando este jueves una tensa conversación en la mesa social de El Programa de Ana Rosa. La periodista se ha convertido en uno de los rostros más populares de Mediaset desde que se conoció su relación con Antonio David Flores, con el que rompió el 8 de febrero, día de su 35 cumpleaños, en pleno directo, y ha pasado de ser reportera a convertirse en personaje. El presentador ha mostrado su descontento al considerar que la redactora se muestra más abierta y cuenta más cosas sobre su vida y da muchos más detalles en el programa Ya son las ocho, donde es colaboradora, que en el formato en el que ha credido profesonalmente, donde suele mantenerse en silencio. "A lo mejor tiene las neuronas más despiertas por las tardes y por eso es más locuaz", ha expresado de manera irónica el conductor. Un comentario que ha molestado a Marta, quien no dudado en responderle de manera tajante.

- Marta Riesco cumple 35 años y confiesa por qué mintió sobre su edad a Sonsoles Ónega

VER GALERÍA

- La escapada al paraíso de Joaquín Prat tras conocerse su nueva ilusión

Joaquín, de 47 años, durante el transcurso del programa ha dado paso a Marta, que se encontraba en la redacción, para que aclarara si iba o no a participar en la nueva edición de Supervientes, que da comienzo esta misma noche. Pero, previamente, le ha lanzado una pregunta: "Antes de todo, ¿creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en Ya son las ocho que aquí, en El programa de Ana Rosa?".

Con gesto muy serio, con el que dejaba constancia de que las palabras de su compañero no le habían gustado nada, la reportera le ha respondido: "Me ha molestado más lo de las neuronas". Lejos de que las cosas se calmaran, Joaquín ha continudado con la conversación que poco a poco se iba calentando. "¿Que las tienes más despiertas por la tarde y por eso igual eres más locuaz, eso es que las tienes, ¿no?". Marta se ha mantenido firme en sus argumentos y le ha dicho, visiblenmente molesta, "No, yo las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana".

VER GALERÍA

Ante el dardo envenado que Marta ha lanzado al presentador de Cuatro al día, este, lejos de amedrentarse, no se ha quedado en silencio y ha mostrado su desacuerdo con las afirmaciones de su compañera. "¡Ah!, ¿no te he tratado yo con la máxima educación preguntándote siempre con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago?", le ha indicado dejando ver lo cansado que está de que a él no le responda a ninguna de las cuestiones que le hace en las entrevistas y si lo haga en el formato vespertino.

VER GALERÍA

Marta Riesco ha tratado de defenderse asegurando que ella por la tarde tampoco quiso responder a las cuestiones que él le había fomulado. "Es que a las misma preguntas que tú me hiciste tampoco contesté en Ya son las ocho, ha explicado la exnovia de Antonio David Flores. Y ha proseguido: "Pero a la pregunta que si estaba bloqueada, a Rossi no le dije que no, le dije que quién se lo había dicho...". Con la ironía que le caracteriza, Joaquín ha querido zanjar la polémica: "Yo estoy encantando de que en Ya son las ocho hables de todo, me gustaría que aquí sucediese lo mismo y últimamente veo que no es igual. No es un ataque de cuernos, igual es que yo no hago las preguntas correctas, intentaré mejorar, Marta". "Yo intentaré mejorar también en las respuestas que te doy", ha finalizado ella.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.