Marta Riesco y Antonio David Flores coinciden en Telecinco tras su ruptura

La ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco, que se produjo en directo en televisión, sorprendió a todos los espectadores y dos semanas después han vuelto a coincidir. Ha sido precisamente en Telecinco, meses después de la desaparición del colaborador del foco mediático, y el día en el que la periodista volvía al trabajo después de unos días de descanso en plena vorágine. El motivo ha sido la presencia del ex guardia civil en la Junta General de Accionistas de Mediaset, a la que podían asistir todos aquellos que tengan participaciones de la empresa, que ha coincidido con la reaparición pública de la que fuera su pareja.

- Marta Riesco vuelve al trabajo y habla de la salud mental tras su ruptura con Antonio David Flores

VER GALERÍA

Marta Riesco ha vuelto al trabajo este miércoles, primero en El programa de Ana Rosa y a última hora de la tarde en Ya son las ocho, donde incluso se ha pronunciado sobre lo que podría haber sido su primer encuentro después de la inesperada ruptura de la pareja. Según ha dicho la periodista, no se enteró por la prensa de la presencia de Antonio David Flores en Madrid, después de que el excolaborador pasara la Semana Santa en Andalucía, asistiendo a procesiones y tomando algo con amigos. Ha confesado que el que fuera su novio le ha desbloqueado en las aplicaciones de mensajería, ya que antes de su descanso aseguró que no había conseguido volver a hablar con él, y que su reconciliación depende de la reacción del ex guardia civil, del que espera que dé los pasos necesarios para reconciliarse.

- La madre de Marta Riesco cuenta cómo está su hija tras el anuncio de su retirada temporal de la televisión

Por su parte, Antonio David Flores utilizó su vuelta a Mediaset para dirigirse a los miembros de la junta y quejarse de su despido de la cadena durante su intervención, que aseguran los presentes que se excedió de los cinco minutos que están permitidos para los accionistas. "Debo solicitar a este Consejo que en las cadenas del grupo de forma real se eviten los comportamientos machistas y sectarios", reclamaba el ex guardia civil durante un discurso de unos veinte minutos en el que también alegaba que la bajada de audiencia de los programas en los que aparecía se debían, precisamente, a su ausencia.

VER GALERÍA

- Rocío Flores responde: ¿Por qué su padre no habla con Marta Riesco? ¿Hubo un beso entre él y Olga Moreno?

Marta Riesco aseguró en su cumpleaños que no podía "tirar de este carro", y ha explicado que aunque Antonio David ha demostrado su amor por ella de varias maneras, ha dejado claro en Ya son las ocho este miércoles que no vivían una relación plena. "Yo quiero salir, viajar, comer, cenar", ha explicado la colaboradora, insinuando que el ex guardia civil ha evitado ser visto en público en pareja durante los meses en los que ha durado su romance para evitar hacer daño a Olga Moreno, con quien todavía vive cuando vuelve a Málaga. "Estamos normalizando unas cosas que no entiendo", ha asegurado, visiblemente alterada y haciendo referencia a esta convivencia entre la expareja.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.