Rocío Flores responde: ¿Por qué su padre no habla con Marta Riesco? ¿Hubo un beso entre él y Olga Moreno?

Días después de la inesperada ruptura entre Antonio David Flores y Marta Riesco, Rocío Flores ha querido aclarar todas las dudas en cuanto a en que punto está la relación entre su padre y la colaboradora de Mediaset y los rumores que circulan sobre el exguardia civil y su exmujer Olga Moreno. La hija de Antonio David se ha mostrado clara y sincera al hablar de cómo se encuentra en estos momentos su padre y si ella piensa que podría volver con Marta Riesco.

"Hace poco decidí mantenerme al margen de todo, peor evidentemente es mi padre, es mi casa, voy a verlos y la verdad es que no veo bien a nadie y a él tampoco le veo nada bien, la verdad", así ha comenzado su intervención en El programa de Ana Rosa. Rocío ha explicado que su padre no quiere hablar de lo que le está pasando."Él no quiere hablar de nada con nadie, está bloqueado, al menos es lo que yo percibo de él porque no quiere hablar".

Recientemente se ha llegado a publicar que Olga Moreno fue la culpable de que Antonio David no fuese al cumpleaños de su novia, motivo por el cuál la periodista decidió romper con él. El entorno de la ganadora de Supervivientes asegura que su exmujer le dio un ultimatum y le advirtió: "Si sigues casado conmigo no puedes presentarte como la pareja de otra mujer". Sin embargo, ha sido la propia Olga quien lo ha desmentido a través de su perfil público y Rocío desconoce que Oa, como ella cariñosamente la llama, pronunciase estas palabras: "Estoy de los entornos y los supuestos amigos...Es la historia de un matrimonio y también de Marta, es una cosa que tendrán que aclarar ellos. Yo ahí no me puedo meter y la verdad es que no lo sé, no he escuchado esa frase de Olga, porque no lo he hablado con ella".

Ana Terradillos ha intervenido para comentarle que su compañera, Marta Riesco "estaba el otro día estaba fatal, estaba echa polvo, y se quejaba de que tu padre no le había llamado, ella entendía ese bloqueo ... pero hombre, coger el teléfono y decirle oye te llamo mañana o en una semana..." y le preguntaba por qué su padre pensaba que estaba haciendo eso. Rocío Flores ha insistido "Es que él está bloqueado. De hecho yo soy la que le digo a Marta que mi padre está bloqueado", ha reiterado mientras ha querido aclarar que ella no ha estado llamando a Marta, sino que ha sido ella quien le ha llamado y le ha cogido el teléfono sin problema. Rocío Flores ha aclarado en directo cuál fue esa conversación con Marta Riesco: "Tengo una conversación y le digo que ni siquiera tengo yo acceso a él, está bloqueado y es una situación muy complicada para todos, él no está bien".

En cuanto a la posibilidad que pudiera saber si podría haber una reconciliación entre Antonio David y Marta Riesco. "Es obvio que una reconciliación por el momento no la hay" y ha explicado que el motivo de que se quedara en el hospital con ella y Olga Moreno es porque ella estaba convaleciente después de haberse sometido a una operación: "Lo raro sería que no se quisiera quedar en el hospital estando yo recién operada y Olga, que es su ex mujer pero tienen una relación cordial, se llevan bien, lo raro es que no quisiese quedarse a dormir conmigo". Por último ha querido desmientir "por completo" los rumores de que hubiera habido un beso entre su padre y Olga Moreno.

