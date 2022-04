Tamara Gorro recibe el alta y explica cómo se encuentra tras su operación

Buenas noticias para Tamara Gorro. Después de que ayer contara que tenía que pasar por el quirófano para que le quitaran la vesícula, la influencer ha querido grabar un mensaje dedicado a todos los que se han preocupado por ella. "Bueno familia virtual, ya me voy para casita. Me dijeron que esta operación era sencilla, dentro de que no deja de ser un órgano, pero está todo bien. He decir que mi vesícula ha sufrido muchísimo, estaba horrorosa", cuenta Tamara desde la camilla del hospital donde ha sido operada.

Sin perder la sonrisa, la autora del libro Cuando el corazón llora ha contado que no ha pasado buena noche, pero que es "normal" después de la operación. La influencer se ha mostrado muy animada, de hecho, no ha dudado en hacer alguna broma al respecto: "No me han podido arreglar la cabeza, yo le dije: 'A ver si me arreglas la cabeza, un dos por uno', pero no ha habido manera... así que de momento a recuperarse de la vesícula".

La que fuera mujer del futbolista Ezequiel Garay ha publicado dos vídeos para explicar cómo se encuentra y, además, ha compartido esta foto en la que aparece feliz y ya vestida para abandonar el hospital y regresar junto a su familia. "¡Prueba superada! Casita, reposo y a dejarme mimar. Mil gracias por los todos los mensajes, y a partir de ahora ya no os doy más disgustos, que vamos servidos jajajaja. ¡OS QUIERO!", ha escrito.

Su delicado estado de salud

La propia Tamara contó antes de la intervención cuál era el motivo por el que tenía que operarse. "Llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo. La influencer explicó que su pérdida de peso no había sido "solamente por la enfermedad mental" que sufre, sino también porque "cada cosa que ingiero la vomito". Después de someterse a diversas pruebas, los médicos tomaron la decisión de quitarle la vesícula "porque está muy pequeñita y muy engrosada". "Ellos creen que van a solucionar el problema quitándola, pero en caso de no solucionarlo vamos a evitar un problema en un futuro lejano", dijo tan sincera como siempre.

