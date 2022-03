Tamara Gorro muestra cómo ha cambiado su cuerpo tras estos meses complicados

Tamara Gorro está atravesando una época de muchos cambios. Una época de renacer, de establecer prioridades, de disfrutar de las pequeñas cosas... y de darse cuenta de que tiene que cuidarse más a ella misma, mimarse y darse sus tiempos. "Cuando tocas fondo, la única opción que tienes es salir para arriba. Y yo lo voy a hacer, pero con cautela", dijo tras volver del viaje a Estados Unidos con el que hizo borrón y cuenta nueva tras su ruptura con su marido, Ezequiel Garay. Tamara tiene una relación muy cercana con su querida "familia virtual", que está compuesta por más de dos millones de seguidores que están a su lado día tras día. La presentadora y empresaria, de 35 años, les cuenta todas las cosas bonitas que le pasan pero también las más difíciles, además de compartir con ellos las reflexiones que ha hecho y lecciones que ha aprendido en estos meses tan complicados que ha vivido.

- Tamara Gorro cuenta cómo le ha afectado físicamente su separación

VER GALERÍA

Una de ellas tiene que ver con su cuerpo. Tamara se ha sincerado publicando estas fotos en las que puede verse lo mucho que ha cambiado. Dice que es un error pensar que tiene un cuerpo y un abdomen perfectos. "Eso no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Da igual la talla 34, 36, 38, 40 o 52. Sin salud no existe un cuerpo bonito. Además, ¿qué es un cuerpo bonito?", se pregunta cuestionando los cánones de belleza establecidos en la sociedad actual. La influencer cuenta que, en su caso, tiene ese abdomen por el deporte que hace a diario. "Siempre lo hice, pero ahora más para intentar ganar masa muscular y así recuperar peso. Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿De que te sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?", dice Gorro, que desde su separación se ha refugiado más que nunca en el deporte.

- El hijo de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, tras los pasos futbolísticos de su padre

VER GALERÍA

Por último, Tamara insiste en que "querer el cuerpo de otra persona es un gran error". "Cada uno tiene su constitución y de ahí parte la base para que tú te marques los objetivos que desees tener porque te hagan bien. Engordar, adelgazar, estar más fibrado... Y termino diciendo que nada en exceso es bueno", asegura. La que fuera colaboradora del programa Mujeres y Hombres y Viceversa defiende que "hay mujeres que tienen problemas de delgadez o problemas de obesidad" y que "ni una es mejor ni la otra es peor". "¿Sabéis por qué? Porque no existe el cuerpo perfecto. Así que nunca os guiéis por los estereotipos que hoy en día (por desgracia) se muestran para ser 'perfectos'". Además, ella lo tiene claro: "Si me dieran a elegir, sin duda me quedaría como en la segunda foto. Estaba más guapa, sin duda, y por supuesto más sana".

- La fiesta sorpresa a Tamara Gorro por su 35 cumpleaños ¡con baile incluido con Ezequiel Garay!

Tamara ha recibido una oleada de piropos y mensajes bonitos por parte de sus fans, sin embargo, hay otros a los que no les ha parecido bien que publique estas fotos por el impacto que pueden tener. La escritora y empresaria segoviana no ha tardado en responder y les ha aconsejado que, antes de lanzarse a opinar, primero lean lo que ha escrito. "Es el problema de no leer y solo fijarse en una foto" o "Yo veo innecesario comentar algo cuando solo se fija en una foto y no en el texto", ha contestado.

VER GALERÍA

La presentadora y empresaria protagonizó la semana pasada un precioso reportaje en ¡HOLA! hablando de todas sus batallas: la depresión que sufre desde hace dos años, su separación de Ezequiel Garay y también el cáncer que sufre su 'sobrina' Valeria. "Hoy sale el reportaje que hemos hecho mi princesa y yo para ¡HOLA!. No puedo estar más agradecida a todo el equipo, por dar voz a 'Una pizca de magia' y llegar a más gente para conseguir eso que tanto se necesita, recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Si por hablar de mi vida se le da visibilidad al cáncer infantil, lo haré encantada porque todo irá destinado a la fundación", escribió en sus redes.

- Tamara Gorro aclara cómo se encuentra tras un problema de salud

Tamara está muy ilusionada con todos lo que está sucediendo en su carrera profesional. El próximo 6 de abril publicará su nuevo libro, Cuando el corazón llora, y además sigue liderando su productora audiovisual y su agencia de marketing digital. "Yo no solo me dedico a las redes sociales. Mis productoras no solo crean contenidos para Tamara Gorro, el personaje, sino también para grandes empresas", nos decía, enumerando a algunos de sus clientes: fabricantes de automóviles, petroleras o canales de televisión, entre otros muchos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.