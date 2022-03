Tamara Gorro aclara cómo se encuentra tras un problema de salud: '¡Qué difícil es esto!'

Tamara Gorro está viviendo una etapa muy complicada en su vida. A sus 35 años, la influencer confesaba en más de una ocasión los problemas de salud mental a los que se enfrenta a diario, además de la separación con su marido Ezequiel Garay. Estos dos motivos hicieron que la que fuera colaboradora de televisión se alejara, durante un tiempo, de las redes sociales. Pero lo que no puede evitar es que en estos momentos se hable de ella y de su situación actual. Por esta razón, Tamara Gorro ha querido entrar en directo por teléfono al espacio presentado por Emma García para aclarar la conversación que estaban teniendo entre los colaboradores sobre su estado de salud y cómo lo estaba llevando: "¡Qué difícil es esto!", ha llegado a decir Tamara en Viva la vida.

Tras comentar en el plató el momento que estaba atravesando Tamara Gorro, uno de los colaboradores, Diego Arrabal, ha hablado alto y claro en relación a la influencer: "Yo lo siento pero de esta chica no me creo nada, lo siento". Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la protagonista y a los pocos minutos ha entrado en directo para contestar al fotógrafo: "No nos conocemos de nada. Te respeto como profesional, pero me acabas de dejar sorprendida. Es lícito que no me creas porque puede no gustarte una persona, pero es feo", le espetaba Tamara. "Es verdad cuando Kiko ha dicho que me tengo que ir de redes. Tengo que retirarme por prescripción médica, pero no solo de las redes, sino del mundo. Me voy alejada. Sin mis hijos, sin mi familia, sin mi marido", hablaba emocionada y con voz entrecortada la mujer de Ezequiel Garay, añadiendo que "nunca me he alejado porque las redes me hicieran daño, porque no sería tan tonta de seguir en las redes si me hicieran daño".

En cuanto al tema de la exposición y la visibilidad, Tamara Gorro ha confesado lo siguiente: "Yo no me quiero poner una medalla. Yo no soy ejemplo de nada, porque estoy en el camino. El camino que estoy intentando luchar por salir. Pero sí he querido decirlo porque para mí son cosas naturales que pasan", expresaba afectada la influencer. "La faena es que das un paso adelante y 35 atrás. Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Yo lo que quiero mostrar al mundo es, ¡qué difícil es esto! Entonces es muy complicado. Es una enfermedad muy complicada. Por desgracia hoy estoy bien y mañana estoy mal", lamentaba. Al escuchar estas palabras, Emma García le ha interrumpido para decirle que no tenía que "justificar" cómo estaba: "Lo importante es que tu sepas que tienes esa enfermedad", le aseguraba.

"Lo mío viene de muchísimos años atrás. Ciertos capítulos que suceden. Llegó un momento en el que te dices, 'pero, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me tengo que quejar yo si lo tengo todo?'. Si economía no me falta gracias a Dios, si tengo salud, si tengo familia, si tengo una buena casa...", contaba Tamara Gorro, hablando de la culpabilidad que ella sentía en esos momentos, añadiendo que "Me culpaba mucho. 'Tamara, ¿estás tonta? Tienes a tu sobrina con cáncer y tú te estás quejando'", expresaba sus sentimientos la influencer, añadiendo que para Ezequiel Garay no estaba siendo nada "fácil" la situación que Tamara estaba viviendo personalmente.

En el momento en el que han comenzado a hablar de la situación actual entre Ezequiel Garay y Tamara Gorro, y al ser preguntada por la separación y si ha habido terceras personas, la influencer ha sido clara y contundente: "A ti qué narices te importa". "Yo no tengo necesidad de ponerme a inventar nada. Si tengo que decir que mi relación es fabulosa, lo voy a decir y si es mala lo diré cuando a mí me dé la gana (...). No puedo tolerar que se hable mal de la persona que a mí me ha hecho feliz durante doce años de mi vida, que es un hombre extraordinario y es el padre de mis hijos. Nunca lo permitiría", zanjaba Tamara, que terminaba comentando lo "complicado" que estaba siendo todo.

