La fiesta sorpresa a Tamara Gorro por su 35 cumpleaños ¡con baile incluido con Ezequiel Garay!

Loading the player...

Tamara Gorro cumplía 35 años el pasado 18 de enero, pero no tenía fuerzas para celebrarlo: "Un cumpleaños completamente diferente a lo siempre vivido y deseado. Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mi misma". Sus problemas de salud mental que ella misma ha confesado en varias ocasiones, y la separación con su marido, Ezequiel Garay, impideron la celebración del cumpleaños. Por eso, este fin de semana los amigos de la influencer le han organizado una fiesta sorpresa repleta de risas y mucho baile. Entre los invitados, por supuesto, se encontraba su todavía marido. La influencer y el futbolista terminaron bailando y muy acaramelados, como se puede comprobar en el vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

- Primeras palabras de Almudena Cid tras conocerse la supuesta relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo

- Los simpáticos problemas de Rafa Nadal con el sombrero mexicano durante la entrega de premios en Acapulco

- Gloria Camila, feliz junto a sus dos hermanos en su fiesta de cumpleaños con temática de 'Pasión de Gavilanes'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.