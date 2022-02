Los simpáticos problemas de Rafa Nadal con el sombrero mexicano durante la entrega de premios en Acapulco

Loading the player...

Este domingo, Rafa Nadal batía a Cameron Norrie en la final del torneo de Acapulco (México) y se alzaba con su tercera victoria de la temporada. El tenista balear firma de esta manera el mejor arranque de año de toda su carrera. Pero, además del triunfo, lo que más nos ha llamado la atención ha sido la simpática celebración de Rafa durante la entrega de premios. En este torneo, aparte del trofeo en sí, siempre regalan al ganador un sombrero mexicano. Pero, ¿qué le pasó a Nadal? Parece ser que el sombrero en cuestión no le ajustaba bien o no sabía colocárselo. Incluso, acudieron dos azafatas para intentar ayudar al campeón pero, ¡ni por esas!. La cara de Rafa era un poema. ¿Quieres ver cómo resolvió el deportista estos problemillas con el dichoso sombrero? Dale al play y no te pierdas el vídeo, ¡te va a encantar!

