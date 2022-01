Tamara Gorro decide irse de España una temporada

Tamara Gorro, que hace uno días estalló tras las últimas insinuaciones sobre su separación de Ezequiel Garay, ha decidido dejar España una temporada para estar completamente desconectada, coger aire y mimarse. La influencer ha confesado que desde hace unas semanas no pasa por uno de sus mejores momentos a nivel personal y emocional y por ello quiere alejarse, por su bien y el de los suyos. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'", ha dicho la que fuera participante de Mask singer: adivina quién canta, añadiendo que es la primera vez que va hacer esto de desconectar del mundo con la intención de volver con ganas de seguir y de empezar a ser ella misma. "Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mí misma y al ser posible con cinco kilos más", ha explicado a sus seguidores junto a un post en el que puede verse el emoticono de un avión.

La influencer ha querido explicar que el motivo de su escapada coincide con los miles de mensajes que tiene de sus seguidores en el que le aconsejan, al igual que su familia y amigos que desapareca un tiempo para dedicárselo a sí misma. A todos ellos Tamara les da la razón y por eso asegura que esta decisión de estar una temporada fuera no es ya solo por ella, es por todos, porque cuando la gente te quiere bien "no te aconseja mal y se preocupa". "Y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia", ha añadido.

Aunque no ha revelado a dónde ha planeado irse, la que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa ha celebrado antes su 35 cumpleaños rodeada de sus seres queridos con la clara idea de que este 2022 sea su año y comenzar ese cambio tan deseando. Así, todos sus allegados se han juntado para celebrar este evento con el único objetivo de ver sonreír a Tamara. "Y lo han conseguido. Han hecho que este día sea completamente diferente a lo que tenía planeado, que era no celebrarlo. ¡Me habéis hecho feliz durante horas!", ha reconocido la influencer en su perfil junto a dos fotografías en las que salen todos disfrutando de una gran reunión.

La mujer de Ezequiel Garay también ha agradecido a toda su familia virtual los preciosos mensajes de felicitación que le han enviado en este día tan especial. "Estoy en la cama llorando, pero de felicidad. ¡No me lo creo! Gracias", ha asegurado en su perfil. A todos sus seguidores también les ha asegurado que regresar muy pronto. "Voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla", ha continuado diciendo. Pero no ha sido lo único, la influencer ha reflexionado sabiendo que todos los que la quieren y cuidan estarán ahí esperándole: "Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada", ha puntualizado.

