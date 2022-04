Tamara Gorro explica desde el hospital que debe someterse a una operación

Tamara Gorro ha sorprendido a todos sus seguidores anunciando desde la cama de un hospital que debe someterse a una operación. "Tengo que bajar a quirófano, dentro de muy poquito", ha comenzado diciendo antes de explicar el motivo de su intervención. "Llevo con problemas digestivos muchísimo tiempo. Mi pérdida de peso no ha sido solamente por la enfermedad mental que tengo, también es porque cada cosa que ingiero la vomito", ha dicho. Después de someterse a diversas pruebas, los médicos han tomado una decisión. "Quitarme la vesícula porque está muy pequeñita y muy engrosada", ha confirmado. "Ellos creen que van a solucionar el problema quitándola, pero en caso de no solucionarlo vamos a evitar un problema en un futuro lejano".

La 'influencer', de 35 años, ha asegurado que "no es el mejor momento para operarme" debido a su delicada salud mental. "No me viene bien, pero tengo que hacerlo. Hay que pasarlo y la parte positiva es que voy a dormir con la anestesia general", ha bromeado mientras mostraba los dibujos que le han hecho sus hijos, Shaila y Antonio, para hacer más llevadera su estancia en el hospital.

Tamara ha recordado que la última vez que pasó por quirófano fue a finales de 2020. En aquel momento tuvo que ser intervenida de urgencia para extirparle un quiste del ovario que, afortunadamente, fue benigno. Según dijo, todo empezó con unos dolores muy fuertes en el abdomen y los médicos, al ver que esa "pelotita" había crecido y el ovario estaba "secuestrado", decidieron operar. Todo quedó en un susto y la 'influencer' retomó su vida sin saber que meses después se enfrentaría a otra enfermedad. "Estoy mal, tengo un problema de salud mental del que me he dado cuenta tarde. Tengo el diagnóstico de una depresión con un grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental", contó.

La intervención de la 'influencer' se produce tras la presentación de su nuevo libro, Cuando el corazón llora.: Hacer las paces con el pasado para mejorar tu presente y disfrutar del futuro. Tamara estuvo arropada por numerosos amigos como Tania Llasera o la cantante India Martínez. Pero la asistencia más sorprendente fue la de Ezequiel Garay. "Estamos viviendo separados desde hace muy poco tiempo, pero muchos días él sigue durmiendo en casa. Seguimos viendo series juntos, cenamos juntos… No es una relación de pareja, pero hay mucho amor”, explicó la 'influencer' en ¡HOLA!. "Estamos intentando echarnos de menos para volver con más fuerza. Todo esto está sirviendo para algo. Ahora Ezequiel se ha dado cuenta de que mi enfermedad es realmente grave", añadió.

Tras 12 años de amor, nueve de ellos de matrimonio, Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron sus separación a principios de 2022. "Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar, que no a divorciar", confesó la 'influencer' entre lágrimas. A pesar de este mal momento, ambos dejaban entonces la puerta abierta a una reconciliación. "No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y, pase lo que pase, siempre serás el amor de mi vida", dijo el deportista.

