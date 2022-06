El motivo por el que Rocío Carrasco asegura que su tío Amador no se llevaba bien con Pedro Carrasco

El regreso de Rocío Carrasco está marcado por los secretos familiares que va a desvelar en En el nombre de Rocío para explicar el motivo por el que decidió alejarse de su entorno más cercano. Ahora, para comenzar con su testimonio, ha hablado de la relación de Amador Mohedano con Pedro Carrasco durante los años que estuvo casado con Rocío Jurado. La hija de la artista de temas tan exitosos como Señora, Ese hombre o Como una Ola, ha contado que su tío no se llevaba bien con su padre, puesto que el boxeador era quien ayudaba a la cantante a organizar algunas gestiones, unas tareas que realizaban otros trabajadores y que siempre quiso realizar el exmarido de Rosa Benito. "Le tenía cruzado", ha sentenciado Rocío Carrasco tras leer una carta de Ana Iglesias, amiga y albacea de su madre, donde asegura que en aquellos tiempos su tío llevaba "exclusivamente la parte artística" de Rocío Jurado. "Mientras tu padre vivió con tu madre ejerció de freno a la intención de Amador de ejercer funciones de otros profesionales", reza la misiva.

Rocío Carrasco ha asegurado que en la segunda parte de su documental también hablará largo y tendido sobre su padre, Pedro Carrasco, porque no solo se ha hablado mal de Rocío Jurado sino que también se han dicho mentiras sobre el boxeador a lo largo de los años. "Con él ha pasado lo mismo que con mi madre, algunos han hablado en su nombre sin contar la verdad", ha afirmado la que fuera presentadora de Hable con ellas. Además, asegurando que su familia ha sido cómplice de una situación injusta tanto con sus padres como con ella.

El contacto durante estos meses con su familia ha sido nulo, tal y como ha confirmado Rocío Carrasco, y ha confesado que cree que ninguno de sus tíos, primos y allegados pensaban que este momento iba a llegar. "Si mi madre estuviera viva nada de esto habría sucedido. Nadie hubiera tenido lo que hay que tener. Pero siempre lo han hecho por detrás y en muchas ocasiones porque son cobardes. Amador ha filtrado información y siempre se ha escudado en que no ha sido. Gloria de otra forma, pero siempre lo han hecho", ha contado la hija de Pedro Carrasco, afirmado que ver esta situación le habría causado mucho dolor a su madre y que este documental al final es la única opción que le han dejado para contar la verdad.

"Al igual que 'el ser' (refiriéndose a Antonio David Flores), ellos se han valido de mi silencio. Siempre pensando que yo no iba a hablar", ha continuado Rocío Carrasco, asegurando que su familia le ha retado y provocado en numerosas ocasiones. Eso sí, la hija de la intérprete de Como las alas al viento ha querido reseñar que cuando vayan pasando los episodios del documental se conocerá mucho más sobre los motivos que le llevaron a alejarse del círculo más cercano de su madre. También ha matizado que no menciona a Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, en ningún momento. "Es una mujer con la que no he tenido ningún tipo de relación y por lo tanto no la voy a meter. Quitándola a ella, el resto están expectantes porque eso les va a reportar beneficios. Con que yo haga esto se aseguran varios meses de trabajo", ha concluído.