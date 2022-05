Patricia Santamarina, esposa de Carlos Sobera, ayuda a su marido en pleno ataque de pánico en televisión

El público conoce a Carlos Sobera como el presentador divertido que hace los ratos ante la televisión más amenos, pero hay mucho más allá de las cámaras. El comunicador vasco fue uno de los primeros en participar en Los miedos de..., el nuevo programa de Cuatro en el que rostros conocidos se enfrentan a aquello que más temen, y lo hizo acompañado de su esposa, Patricia Santamarina. El apoyo de su mujer fue imprescindible para sobrellevar las sensaciones que le producen las turbulencias en los aviones, que incluso llegaron a causarle un ataque de pánico ante la cámara. "Mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera: me contraigo y me entra un sudor frío tremendo, me agarro a los antebrazos del sillón y le cojo la mano a mi mujer si está al lado", explicaba el conductor de Tierra de nadie.

Carlos Sobera se mostró muy bromista durante todo su recorrido en el programa, diciéndole a su mujer que era "insolidaria" porque se reía de su sufrimiento siempre que tiene que lidiar con turbulencias en los aviones. "Yo lo que te digo es que espero que estés conmigo y no contra mí", decía el presentador mientras iban en coche de camino a una de las pruebas mientras Patricia sonreía. A pesar de estos piques, el actor de Bendita calamidad admitía que no había nadie mejor para estar a su lado que su esposa, y que su apoyo era imprescindible para él. "No hay nadie como ella para calmarme y cuidarme cuando sufro estos ataques de pánico", confirmaba.

Según explicó Carlos, todo empezó en un vuelo Bilbao-Sevilla, cuando a la altura de Guadalajara las turbulencias se complicaron y sufrió un ataque de pánico. "Lo pasé fatal. Me estuvo a punto de dar un infarto", comentó. El programa utiliza una terapia de choque para intentar que su protagonista supere el miedo, por lo que fueron a un parque de atracciones donde el presentador de Baracaldo fue incapaz de subirse a una de las grandes, cambiándola después por una infantil. Patricia, su mujer, desvelaba: "La caída libre le pone malo malísimo. No es que se maree, es que le da miedo". Tras finalmente aceptar a montar en la atracción más pequeña, el comunicador se vio incapaz de abrir los ojos, y al bajar aseguró que no volvería nunca a un sitio así. "No me ha dado miedo la altura, pero ese movimiento frenético, te crea la misma inseguridad que si estuvieras en el grande", revelaba.

Tras este primer intento el recorrido fue mejor cuando se subieron a un simulador de turbulencias, y después incluso a un avión de hélice. "No me he sentido mal, no me he sentido inseguro. Estoy contento porque haya estado unos minutos volando en un ultraligero... ha estado bien. Me lo he pasado bien, además… Ha molado. Al final he sido capaz de montarme", compartía Carlos Sobera, que siempre estuvo acompañado de su mujer.

¿Quién es Patricia Santamarina?

Carlos y Patricia se conocieron en 2004 durante una producción de Valerio Lazarov. "Yo me enamoré desde el primer momento que la vi", aseguraba el presentador durante una entrevista con Bertín Osborne, aunque ella dice más bien lo contrario, que al principio detestaba a su actual marido. Sin embargo el amor surgió entre ellos y finalmente se casaron en Tulum en 2015, después de haber sido padres de la pequeña Natalia, que tiene ya 14 años. En 2019 tuvieron un susto porque la productora sufrió un derrame provocado por un cavernoma y tuvo que ser ingresada de urgencia, pero pudo recuperarse y actualmente se encuentra bien, tal y como pudimos ver en el programa de Cuatro.