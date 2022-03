Los presentadores de 'Supervivientes' sacan su lado más salvaje mientras el programa calienta motores

Supervivientes 2022 calienta motores mostrando los posados más salvajes de sus presentadores. Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Carlos Sobera repiten como conductores habituales del reality, que añade a Ion Aramendi en sustitución de Jordi González como rostro al frente de Conexión Honduras, el debate del concurso extremo de supervivencia. Así, los cuatro comunicadores se han disfrazado de guerreros y entre la maleza de la espesa jungla y las pinturas de sus cuerpos han demostrado que están completamente preparados para comenzar esta dura experiencia. Aunque todavía quedan muchos detalles sobre el programa y no se sabe ni cuándo empezará exactamente, lo cierto es que Mediaset ya ha empezado a dar algunas pistas sobre quiénes se han atrevido a viajar hasta el país centroamericano para embarcase en la aventura de sus vidas, pasar hambre, frío y retarse a ellos mismos para demostrar que son los mejores y que merecen ganar. De hecho, este jueves en Secret Story se desvelará quién es el primer concursante oficial, del que han dado la pista de una vasija de cerámica para que los espectadores intenten saber quién es.

Además, la cadena ya ha comenzado a promocionar el concurso tanto en sus diferentes perfiles sociales como en los bloques de publicidad entre sus formatos. "Siente el grito que nos llama, descubre el lado más salvaje. Supervivientes", dice una voz en off mientras los presentadores van cambiado su look normal al ya preparado para la aventura. Pero no solo eso, desde el anuncio también señalan que "próximamente" los fans del formato podrán ver cómo el grupo de concursantes se enfrenta al mayor reto de sus vidas, recordando que el estreno está cada vez más cerca. "¡Ya está a la vuelta de la esquina la aventura más épica de la pantalla! Supervivientes 2022 ya está calentando motores y llegará muy pronto a Telecinco. ¿Sientes la llamada?", escriben también desde la web.

A pesar de que algunos nombres como Marta Riesco, Julia Janeiro o Rosario Mohedano ya han asegurado que no irán al programa, estos días suenan nombres tan fuertes como Bárbara Rey o Anabel Pantoja, dos concursantes que estarían ultimando los detalles para ir a Honduras. Para la sobrina de Isabel Pantoja no sería la primera vez que se convertiría en participante, ya que hace ocho años, en 2014, la prima de Kiko Rivera no pudo con la presión y el aislamiento y a la semana de estar en la isla pidió al público que la expulsaran la primera. Sin embargo, para la actriz, si finalmente los rumores son ciertos, sí será la primera que se ponga a prueba en un concurso tan extremo, a pesar de haber participado anteriormente en Acorralados.

Otros nombres que suenan fuerte para concursar en esta nueva y esperada edición son el bailaor Farruquito; Manuel, exconcursante de La isla de las tentaciones; Marta Peñate, exconcursante de Gran Hermano, La casa fuerte y también del programa de infidelidades presentado por Sandra Barneda; y Kiko Matamoros, que aseguró que todavía no había firmado pero que todo estaba a punto de hacerse realidad. Quien se quedaría finalmente fuera de la lista oficial sería Makoke, que habría sido vetada por el colaborador de Sálvame como única condición para que él fuera a Honduras como concursante.

