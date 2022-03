Quién es Rodrigo Vázquez, el sustituto de Ion Aramendi en 'El Cazador'

Hace unos días que Ion Aramendi sorprendía a todos con su regreso a Mediaset. Tras su éxito en varios formatos de TVE, el presentador se embarca en una nueva aventura, la de ponerse al frense del debate de la próxima edición de Supervivientes. Y para suplir su salida de El Cazador, la cadena pública ya ha escogido a su sustituto: Rodrigo Vázquez. El periodista gallego será el encargado del espacio a partir del próximo abril, aunque las grabaciones empiezan esta semana, y su incorporación coincide con la reciente renovación de la octava temporada del formato, que, tras los buenos resultados de audiencia que está teniendo el concurso en las tardes de La 1, se ha consolidado como una referencia del entretenimiento. Nacido en Orense en 1987 desarrolla su labor periodística desde hace 14 años en TVG, la televisión autonómica gallega. En 2014 empezó su andadura como presentador y desde entonces ha conducido distintos espacios en la cadena: Aquí Galicia, Oh Happy Day, O País mais grande do mundo; Verbenalia o el concurso Ti verás, por el que consiguió el premio Mestre Mateo a mejor comunicador.

El periodista, que es un amante de la música y adora tocar la guitarra eléctrica, se licenció en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y en 2008 comenzó en su cadena autonómica, especialmente enfocado en la sección de deportes de los servicios informativos. Con 34 años, Rodrigo se va a convertir en uno de los nuevos rostros de Televisión Española, demostrando que los perfiles más jóvenes son perfectos para el lavado que la cadena necesita tras sus malos datos de audiencia en la mayoría de sus formatos.

Enamorado de los viajes, el periodista muestra en sus perfiles sociales lo mucho que le gusta conocer nuevos lugares del mundo junto a sus allegados. El presentador demuestra lo versátil que es y publica algunos momentos en los que puede verse cómo colabora en sus programas disfrazándose para bailar al más puro estilo Tanxugueiras o de rey mago en Navidad. Pero no solo eso, a Rodrigo le encanta la velocidad y de vez en cuando posa con su moto, vehículo con el que le gusta recorrer los diferentes parajes de su tierra natal. Muy familiar, pero celoso de su intimidad, el nuevo presentador de El Cazador además adora los animales, la gastronomía y pasar el tiempo con sus amigos más cercanos. "Cada año que pasa me siento más afortunado que la gente que me rodea", escribe en una de sus publicaciones, celebrando el día de su cumpleaños.

A partir de ahora, Rodrigo Vázquez se pone al frente de El cazador, uno de los espacios más sólidos en las tardes de La 1, concurso de Mediacrest que batió su récord de audiencia tan solo un día después de que se conociera la despedida de Ion Aramendi. Aunque todavía no se sabe cuánto durara el programa, el formato seguirá en la parrilla de la cadena pública al menos hasta el verano, ya que la productora grabará en un total de 73 entregas, lo que garantiza su emisión durante casi cuatro meses. Así, el periodista acompañará a los cazadores Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, David Leo y Ruth de Andrés en el reto al que se enfrentan los participantes anónimos que luchan por conseguir una suma importante de dinero frente a cinco de los concursantes más brillantes de nuestro país.

