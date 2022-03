Ion Aramendi responde a las críticas tras su fichaje sorpresa por Telecinco

El anuncio del nuevo presentador de los debates de la próxima edición de Supervivientes sorprendió mucho a la audiencia. Ion Aramendi regresa a Telecinco para unirse al equipo del reality que como siempre estará capitaneado por Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez (en Honduras) y Carlos Sobera. Este fichaje ha provocado todo tipo de reacciones dado que el presentador dejará el concurso El cazador y La noche de los cazadores, dos de los concursos más seguidos por la audiencia en TVE. Ion ha salido al paso de los comentarios que se han sucedido estos días tras conocerse su cambio de rumbo profesional para referirse a su decisión y agradecer a aquellos que le están mostrando apoyo. “¡Muchas gracias a tod@s! A los que me habéis escrito con tanto cariño tras este paso que doy en mi carrera, gracias. La decisión que tomo es profesional y también personal, y entiendo que todos los cambios implican renuncias y despedidas” comienza.

Lo que se sabe de la nueva edición de Supervivientes

Después de desear lo mejor al equipo con el que ha trabajado en los últimos años, Ion explica por qué se ha decidido a hacer el cambio. “Vuelvo a la cadena donde nací para afrontar nuevos retos y desarrollar nuevos proyectos, estoy muy ilusionado y, sobre todo, agradecido a quien me toca decir adiós y a quien vuelvo a decir hola” explica. Añade el presentador que comprende que no siempre se puede contentar a todos. “Asumo que no todo el mundo lo entienda y lo siento, pero sí espero que todo el mundo lo respete” concluye.

Aramendi cierra una etapa en la cadena pública donde ha estado al frente de tres proyectos: el desaparecido magazine Mejor contigo y los citados concursos, que han consolidado un gran éxito de audiencia en las tardes de TVE (de hecho en su primera emisión tras conocerse la marcha del vasco el espacio alcanzó un récord de espectadores). El regreso del presentador a Telecinco coincide con la nueva edición de Supervivientes, un reality que volverá a poner a prueba la capacidad de los aspirantes en condiciones extremas.

Moderará el debate

Ion toma las riendas de Conexión Honduras, espacio de debate en el que se repasan las vicisitudes a las que se enfrentan los concursantes en la isla. Ocupa así el lugar de Sandra Barneda y Jordi González, que hace unas semanas anunciaba que se había tomado un año sabático, que han sido quienes lo han conducido en anteriores ediciones. No se sabe todavía la lista definitiva de participantes en esta edición, de la que formará parte por ejemplo Kiko Matamoros, lo que ha generado una gran expectativa entre los adictos al programa.

Como se suele decir los bebés vienen con un pan debajo del brazo, un dicho que bien podría aplicarse a este caso. En enero se sabía que el presentador vasco, de 45 años, y su mujer María Amores, esperan su tercer hijo, una niña a la que llamarán Marieta. La familia, que está a punto de ser numerosa, comienza así una nueva etapa que devuelve a Ion a Telecinco, cadena en la que estuvo durante siete años (hasta 2016) como reportero de Sálvame.

