Jordi González explica el motivo de ausencia en televisión

Despidió la versión VIP de Secret Story y desde entonces no se le ha vuelto a ver en pantalla. Jordi González ha salido al paso de las especulaciones sobre su ausencia en televisión estos últimos meses, respondiendo así a la curiosidad de los espectadores que se preguntaban por qué no participaba en la nueva edición de concursantes anónimos. En un breve mensaje el veterano presentador ha comentado que la decisión de tomar distancia ha sido personal. “La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", apunta en un breve mensaje.

Jordi González revela que ha sufrido depresión: 'Perdí la mitad de mis ahorros en una semana'

Después de algunas semanas alejado de sus perfiles, en las últimas imágenes que ha compartido se puede ver que ha cruzado el océano para visitar Colombia. Fan declarado del escritor colombiano Gabriel García Márquez, González muestra los rincones del país natal del literato autor de Cien años de soledad. Medellín y Playa de San Luis han sido dos de los enclaves en los que ha recalado el presentador, que disfruta de este paréntesis en entornos de exuberante naturaleza y muy espectaculares como se puede ver en los retazos que ha compartido.

El pasado año el presentador reconocía que había atravesado un complicado momento personal debido a la cuarentena obligada por las condiciones sanitarias. “En alguna etapa de mi vida yo había estado desanimado, pero nunca deprimido... y cuando llevábamos dos semanas de confinamiento, empecé a deprimirme” aseguró en el programa TV3, Planta Baja. Una situación que se unió a un grave problema económico. “Perdí también la mitad de todos mis ahorros en una semana porque las bolsas se hundieron", apuntó. La solución que encontró para evitar preocuparse más de lo necesario fue moderar el consumo de información. “Mi terapia fue consumir menos información y leer noticias solo a partir de las seis de la tarde", explicó.

Su rostro ha sido habitual en los espacios de Telecinco desde hace años, sobre todo en Supervivientes (estuvo al frente de Conexión Honduras, el debate dominical del reality) y el nuevo Secret Story. De hecho, el último proyecto en el que participó fue este último reality junto a Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera. Los tres presentadores repetían juntos tras su reciente experiencia al mando de las galas, los debates y la última hora de Supervivientes 2021. En esta vuelta a la pantalla, ya insinuaba sus deseos de dejar la primera línea. “Yo me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces y es cierto. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no tener que trabajar", aseguraba.

