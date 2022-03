¿Julia Janeiro y Agustín Pantoja a 'Supervivientes'? Lo que se sabe de la nueva edición

Supervivientes 2022 calienta motores y algunos nombres de posibles concursantes empiezan a sonar. Aunque no hay ningún detalle confirmado del programa, lo cierto es que ya hay algunos rostros de la pequeña pantalla que retumban con fuerza. Julia Janeiro, Agustín Pantoja, Nacho Polo, Amor Romeira, Rosario Mohedano, Marta Riesco, Chabeli Navarro o Saúl Craviotto son algunos de ellos. A falta de pocas semanas de su arranque en Honduras y con Secret Story haciendo aguas en sus datos de audiencia, es posible que Mediaset pise el acelerador con los preparativos y empiece a cerrar pronto los contratos de los supervivientes. A pesar de que estos celebrities son los que más suenan para la experiencia, hay algunos que ya han negado que vayan a saltar del helicóptero. Es el caso de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario: "No, nunca. No me aportaría nada que me interese, y mucho menos que me beneficie", ha dicho tajante la influencer en sus perfiles sociales.

En el caso de Agustín Pantoja, que por ahora ni confirma ni desmiente, el hermano de la cantante podría convertirse en la estrella de Supervivientes 2022, como ya lo hizo Isabel (en 2019) y sus sobrinos, Kiko (2011), Anabel (2014) e Isa (2015). Fue el pasado fin de semana cuando Marta López escribió en pleno directo a María Patiño, que estaba presentando Socialité, para contarle que el tío del DJ estaba en Madrid con el fin de realizarse las pruebas pertinentes para viajar a Honduras, ya que además estaba en plenas negociaciones para participar en el reality. Pero no solo eso, en Sálvame Lemon Tea, Terelu Campos y María Patiño revelaron que el tío de la influencer habría pedido un millón de euros por acudir a la aventura. "Me gustaría verle porque le conoceríamos, aunque no me da buena energía... Hemos hablado mucho de él y sigue siendo un gran desconocido", ha asegurado María Patiño sobre la posible participación del hermano de la artista en Supervivientes.

Quien también ha dicho 'no' a su participación en el concurso es Rosario Mohedano, que ha utilizado sus perfiles sociales para negar que vaya a ir a los Cayos Cochinos. La hija de Rosa Benito también ha querido explicar el motivo por el que ella no concursa, no cerrando la puerta si se cumple uno de sus requisitos: que la productora de Sálvame deje de trabajar para el grupo empresarial. "Totalmente falso que vaya. Pero para que veáis cómo son, ya el año pasado les dije que hasta que no dejara de trabajar la Fábrica en Mediaset no haría nada con ellos y que no volvieran a llamar. Ellos lo saben", ha puesto en su perfil, añadiendo que ella no es nadie y que lo que quieren es ponerla en el punto de mira para que sufra acoso de los fans.

Además, Marta Riesco, una de las grandes protagonistas de las últimas semanas tras confesar su relación con Antonio David Flores, también ha negado que vaya a ir hasta Honduras. "¿Yo a Supervivientes? Mira que no suelo confirmar ni desmentir, pero esto es de traca", ha escrito en sus perfiles sociales y confirmando después que no irá en Ya son las ocho. Otros nombres como Amor Romeira, Chabeli Navarro, Juan Antonio Muñoz (cómico de Cruz y Raya) empiezan a aparecer en los programas de la cadena, por lo que sería posible que algunos de ellos fueran los concursantes y estuvieran sacando informaciones para que estuvieran de actualidad. Sobre el propio reality poco se sabe más. Eso sí, Lara Álvarez hizo un guiño hace unas semanas cuando dijeron que no iría como presentadora, asegurando que tenía muchas ganas.

