Lara Álvarez responde con humor a los rumores sobre si estará o no en 'Supervivientes' La presentadora ha estado al frente del 'reality' desde Honduras durante siete temporadas

Lara Álvarez ha respondido con humor a una información publicada en la que se aseguraba que no formaría parte del equipo de presentadores de la nueva edición de Supervivientes. Eso sí, no ha sido la única, ya que los perfiles sociales de Mediaset han sido los encargados de revelar que sí seguirá al frente del formato. "Con tanto frío que hace en España, ¿no echas de menos Honduras?", le ha preguntado el grupo audiovisual, a lo que Lara ha respondido con un mensaje de lo más revelador: "¡¡Y tanto!". Y aunque todavía no se ha confirmado a ninguno de los participantes ni a los posibles conductores de la aventura extrema de la cadena, todo hace indicar que Lara sí volverá a viajar hasta el país centroamericano para guiar a los celebrities que se atrevan a vivir esta experiencia en la que todos se ponen al límite y conviven con elevadas temperaturas, lluvias y pasando hambre.

Lara, que en estos momento ocupa un lugar como copresentadora en la segunda temporada de Idol Kids junto a Jesús Vázquez y que dejó de dar la última hora de Secret Story para dejar paso a Lidia Torrent, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Supervivientes, programa donde lleva siete ediciones encargándose de trasladarse hasta Honduras para conectar con el plató de Telecinco en directo y contar cómo ha sido la convivencia de los concursantes en los últimos días. Pero no solo eso, también presenta las pruebas de líder y coordinarlas nominaciones y expulsiones de todas las galas como en otras ediciones llegaron a hacer José María Íñigo, Mario Picazo o Raquel Sánchez-Silva.

Además de ponerse al frente de los diferentes formatos, la mayoría realities y talents musicales, Lara ha demostrado que es una estupenda bailarina. De hecho, mientras ha estado copresentando la edición VIP de La casa de los secretos, la comunicadora se ha enfrentado a varios retos en los que debía aprenderse conocidas coreografías, como la de la película Dirty Dancin. Aunque lo de mover el esqueleto perfectamente le viene desde pequeña, ya que con tan solo 9, fue en el año 1995, cantó y bailó como Janet Jackson en Menudas estrellas.

La presentadora no solo vive uno de sus mejores momentos a nivel profesional sino también personal. A pesar de haber dicho el pasado noviembre que su vida estaba llena y no necesitaba a un hombre para completarla, Lara ha comenzado el 2022 con un nuevo amor. Después de Dani Martínez, Adrián Lastra o Fernando Alonso, parece que la también modelo ha encontrado con quien compartir su corazón, tal y como se ha podido ver en unas fotografías publicadas en exclusiva por ¡HOLA! La presentadora afianza poco a poco su relación con Davide Rey, con quien trabajaba en Supervivientes, y quien tiene un hijo de una relación previa.

