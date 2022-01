De 'First Dates' a 'Secret Story': Lidia Torrent da un paso más en su carrera televisiva La hija de Elsa Anka sustituye a Lara Álvarez en la 'Ultima hora' del formato

Lidia Torrent ha dado un paso más en su carrera televisiva. Tras ser una de las camareras del programa de citas más conocido de Cuatro, First Dates, la también modelo acaba de comenzar un nuevo proyecto como presentadora de Secret Story: última hora, espacio que en su primera edición conducía Lara Álvarez. La estudiante de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas compagina la universidad con la pequeña pantalla, donde ha vuelto a coincidir con Carlos Sobera, conductor junto a Sandra Barneda y Toñi Moreno de La casa de los secretos. Ambos están también en el dating show de Cuatro desde hace varios años y ahora se reúnen de nuevo en este reality con su versión de anónimos que estrenó Telecinco el pasado 13 de enero. "Te veo hasta en la sopa", dijo la hija de Elsa Anka al ver a su compañero, añadiendo que tenía mucha ilusión por formar parte de esta aventura.

"Oficialmente te unes al equipo de presentadores de Secret Story... Vas a poder opinar mucho sobre las carpetas", relató Carlos desde la casa de Secret Story, donde ambos anunciaron al público la incorporación. Además, la hija de Elsa Anka añadió que ambos estarán juntos todas las semanas para comentar todo lo que suceda en la casa de Guadalix de la Sierra, algo que al presentador le ha encantado porque así podrá aprovechar los ratos de descanso del programa de citas para compartir opiniones: "A mí me va a venir de maravilla. Mientras estamos haciendo First Dates comentamos la jugada".

Muy contenta y feliz con esta nueva aventura, Lidia y Carlos también recordaron los años que han pasado juntos en First Dates y cómo habían sido sus primeras impresiones al coincidir en el mismo. "Cuando te conocí pensé que con una camarera tan guapa los chicos que entren no van a querer a su pareja, van a estar todos enamorados de ti", dijo el presentador sobre su compañera. Aunque es su primera vez como presentadora de un formato, Lidia Torrent tiene mucha experiencia en televisión. Además del dating show de Cuatro, la influencer hizo una pequeña participación en Gran hermano 15 cuando entró unos días como concursante a la casa de Guadalix para formar parte de un juego en el que el participante que adivinase su secreto tendría un pase directo a la final. Pero no solo eso, también estuvo en la llamada 'grada junior' en el debate de Gran hermano VIP, donde compartió asiento con Ares Teixidó.

Después de estar también como azafata de imagen para varias marcas comerciales y hacer sus pinitos en el mundo del modelaje y la fotografía, su mayor éxito llegó al ser camarera de First Dates, donde conoció a uno de sus primeros amores, Matías Roure, con el que estuvo saliendo tres años. Tras dejar la relación, Lidia se ilusionó de nuevo en 2019 con Jaime Astrain. El atractivo modelo y exfutbolista ha conseguido conquistar su corazón y darle la estabilidad que necesitaba, consolidando su relación día a día. La pareja está disfrutando al máximo de su amor y así lo demuestran en los diferentes eventos a los que acuden.

